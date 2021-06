Joaquín se acuerda de Luis Enrique copa en mano: "No me has llamado..."

Joaquín Sánchez ha celebrado poder estar de vacaciones después de haberle pedido a Luis Enrique que no le llevase con la selección. Tumbado en un hinchable y desde una piscina, el capitán del Real Betis disfruta de un merecido descanso cantando y con un cóctel en la mano. "Menos mal que no me has llamado Luis Enrique. Suerte mi querida España", escribe en la publicación que ha subido a las redes sociales el andaluz.

El veterano, a escasos días de que se diera la lista de España para la Eurocopa, bromeó sobre la posibilidad de que recibiera la llamada del seleccionador nacional: "¿Si estoy intranquilo por la lista de Luis Enrique? Sí, estoy nervioso por si me jode las vacaciones", espetó durante su entrevista en 'El Larguero' de la SER. Pocos días después se anunciaría su renovación por una temporada más con el Real Betis, de modo que cumplirá los 40 como jugador profesional.

El conjunto verdiblanco celebró esta circunstancia concediéndole su nombre a una puerta del Benito Villamarín. El capitán del Real Betis será recordado siempre en la puerta número dos del estadio. El veterano de 39 años, pese a su edad, ha disputado 30 partidos con un Betis de Pellegrini que ha firmado una temporada para enmarcar. Él, en concreto, ha logrado anotar dos dianas y dar hasta seis asistencias. Un año sumamente positivo, y más teniendo en cuenta la situación de pandemia, que se ha visto impulsado por esa clasificación para la Europa League.

Ya de vacaciones, hace unos días, también subió un vídeo en las calles de Sevilla haciendo las delicias de sus seguidores en tacones. El andaluz del Puerto de Santa María aparecía con los tacones de su mujer en medio de Sevilla enseñando al mundo cómo se anda con ellos con toda la elegancia del mundo. Además, se atreve a hacer un 'Moonwalk' el movimiento que popularizó Michael Jackson. El jugador del Real Betis no cesa en su intención de pasar a la historia tanto con su club como en el fútbol español, pero también sus publicaciones en las redes sociales.

Novedades

2021 ha sido un año muy completo para Joaquín ya que se ha convertido en escritor y en actor. El futbolista bético ha lanzado su primer libro, titulado 'Vivir con arte', y lo ha presentado haciendo gala de su peculiar y característico sentido del humor: "Cosas que hay que hacer, por lo menos, una vez en la vida: plantar un árbol, o un bosque, lo que tú quieras; tener hijos. Yo tengo dos niñas. Quise hacer el equipo de fútbol, pero no hubo manera. 'Vivir con arte', para todos vosotros".

Después de sus 'show' en las redes sociales, el capitán del Real Betis ha dado el salto a la gran pantalla para participar en su primera película. Habrá que esperar aún para ver esta actuación, ya que están en plenos rodajes, pero seguro que nadie se perderá esta nueva aventura del excéntrico jugador de fútbol. El jugador andaluz forma parte del elenco de 'Héroes de barrio', una película española que se ha estado rodando en Andalucía.

