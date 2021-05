Salva Sevilla: "No seré yo quien deje el fútbol, será el fútbol el que me deje a mí"

El Mallorca será equipo de Primera División en la temporada 2021/2022 después de confirmar su ascenso. Un objetivo cumplido en el vestuario bermellón y también para un Salva Sevilla que atiende a EL ESPAÑOL tras lograr que su equipo regrese a la categoría de oro del fútbol español.

El veterano futbolista continuará jugando al menos un año más después de haber cumplido 37 años el pasado mes de marzo. Salva Sevilla suma un nuevo ascenso a su trayectoria y asegura que es como un título: "Son momentos especiales en tu carrera, los recuerdas siempre".

El virgitano está satisfecho con la temporada y con la misma ilusión del primer día quiere seguir disfrutando del fútbol por más tiempo: "Sí, tengo las ganas, tengo la ilusión, creo que esa es la clave". "Siempre he dicho que cuando no esté bien, daré un paso a un lado. No seré yo quien deje el fútbol, será el fútbol el que me deje a mí, eso seguro", afirma.

Después de un año en Segunda, el Mallorca vuelve a Primera. ¿Cómo ha vivido esta temporada?

Bien, la verdad es que cuando acaban así las temporadas, pues son temporadas bonitas. Pero la realidad es que ha sido dura, es que ha sido exigente y hasta la jornada 38 o 39 ha costado mucho. Ahora parece que todo ha sido fácil, pero no ha sido así. Había equipos que han apretado mucho y no ha sido fácil lo que hemos conseguido.

¿Qué sintió después de confirmar el ascenso?

Al final es devolver a la gente todo el cariño que nos ha dado, estábamos en deuda con la gente por haber perdido la categoría que habíamos perdido. Nuestra afición siempre nos ha tratado de la mejor manera, incluso en los momentos más difíciles nunca ha habido ni un reproche ni nada, esto es de agradecer. Lo hemos conseguido nosotros, pero gran parte de 'culpa' lo tienen ellos.

Salva Sevilla, en un partido del RCD Mallorca de una temporada pasada EFE

¿Ha sido difícil no tener a la gente en el campo dando ese aliento especial en los partidos?

Sinceramente, hemos sentido cerca a la afición. Por la calle, en las redes sociales… siempre hemos sentido su apoyo. Pero sí es cierto que ha sido muy diferente, que está siendo muy diferente este último año el fútbol. El fútbol sin los aficionados no es lo mismo. Cuando juegas en casa te apoyan, pero también ese murmullo, esa tensión, esa presión de cuando juegas fuera. Había que adaptarse a las circunstancias y esperemos que todo vaya mejorando y que en todos los campos de fútbol haya gente.

La celebración ha sido diferente a cómo pudiese haber transcurrido en tiempos sin pandemia.

Sí, la verdad es que ha sido muy diferente. Prácticamente no hemos podido hacer nada, incluso actos más formales que tampoco se han podido hacer. Pero hay que adaptarse a las circunstancias de la pandemia y lo más importante es lo que te he comentado, que vaya mejorando todo, que vayamos recuperando la normalidad. Y bueno, si no se puede celebrar, pues no se puede, pero lo importante es que el objetivo está cumplido y que esperemos que la gente pueda disfrutar con nosotros en el campo el año que viene.

Este no ha sido su primer ascenso a Primera, ¿las sensaciones han sido muy distintas?

Si, siempre es diferente. He vivido uno con el Betis. Con el Betis era prácticamente una obligación porque teníamos un equipo hecho para subir, aunque esto no te garantiza nada, pero sí que teníamos un equipo con muy buenos jugadores y teníamos ese cartel de favoritos. Subimos con muchas jornadas de antelación y al final esto le resta emoción.

En el Mallorca siempre me han tratado fenomenal y confían mucho en mí.

El de 2019 fue muy especial. Fue un partido de los mejores que he jugado. Traíamos un resultado adverso de Riazor, nos la jugábamos todo a una y le dimos la vuelta con un 3-0 espectacular y con un partido increíble. Fue un momento vivido impresionante. Y esta temporada, hemos estado todo el año arriba, quizás lo esperábamos, lo veíamos venir y esto pues le quita ese punto de emoción, de final como fue el partido ante el Dépor. Pero todos los ascensos son recordados, todos son especiales porque al final no es fácil conseguir este tipo de cosas. Los ascensos son como títulos, son momentos especiales de tu carrera, los recuerdas siempre.

Para un club como el Mallorca, lo habitual es estar en la categoría de oro del fútbol español, pero usted llegó en un momento complicado para la institución.

Es un club con mucha historia, sí. Como a otros les ha pasado, por circunstancias y por cosas que no han salido como uno quiere, pues se baja a la Segunda B, en un fútbol que no es tan profesional, y un club tan grande como este no se puede permitir eso. Intentamos salir lo más rápido posible, recuperar un poco lo que se había perdido y poco a poco hemos ido construyendo cosas grandes, hemos conseguido cosas importantes y sí que es importante que el Mallorca, no solo para el club, sino para toda la comunidad, esté en Primera. Es algo muy bonito.

Y para Salva Sevilla volver a Primera también es un objetivo marcado.

Sí, claro. Puede ser. Cuando llegué aquí ni me lo planteaba porque estábamos en Segunda B y era conseguir tres ascensos consecutivos porque firmé para tres años. Ni se me había pasado por la cabeza. Pero este año sí que desde el principio lo teníamos en mente. Sabíamos que iba a ser difícil, que había plantillas muy buenas, pero bueno, nos lo hemos trabajado mucho, hemos luchado mucho y al final creo que el ascenso ha sido merecido. Cuando subes en una liga con tantos partidos creo que es porque te lo mereces, no por casualidad ni por suerte.

A usted se le considera como uno de los 'viejos rockeros' del fútbol español, ¿aún le queda cuerda para rato?

Sí, tengo las ganas, tengo la ilusión, creo que esa es la clave. Tengo también esa pizca de suerte de no haber tenido lesiones graves que son perjudiciales. Me suelo cuidar bastante y toco madera para que esto siga siendo así. De momento, tengo un añito más, quiero seguir jugando y también quiero tomármelo con calma. Uno sabe que va cumpliendo años y al final te vas haciendo mayor, pero sin marcarme objetivos ni temporadas, quiero jugar la próxima y ver las condiciones en las que estoy. Siempre he dicho que cuando no esté bien, daré un paso a un lado. No seré yo quien deje el fútbol, será el fútbol el que me deje a mí, eso seguro.

Salva Sevilla, en un partido del RCD Mallorca durante la temporada 2020/2021 LaLiga

Bueno, lo cierto es que tanto usted como Joaquín Sánchez o Luka Modric, que ambos acaban de renovar, demuestran que los estereotipos de la edad ya han quedado en el pasado.

Ha evolucionado todo, está todo más estudiado, los preparadores físicos controlan mucho las cargas, el tema entrenamiento también es mejor que hace muchos años, los jugadores también nos cuidamos mucho, hay más medios para cuidarte, hay muchas máquinas para recuperar... Creo que todo ha evolucionado un poco y también tienes que tener esa pizca de suerte. Que tu genética tenga esa fuerza para seguir con los años y creo que un factor muy importante es la cabeza, que tengas ilusión por jugar y en mi caso es eso, tengo muchas ganas, mucha ilusión y cada día me lo tomo como un disfrute. Cada día que voy a entrenar me lo tomo como si fuese el último porque puede serlo, la realidad es esa. Cuando disfrutas de lo que haces, creo que las cosas suelen salir de la mejor manera.

Precisamente, sus mejores años en el fútbol los pasó en el Betis, aunque no llegó a coincidir con Joaquín.

Sí, puede ser. Llegué a una edad muy buena, debuté en Primera División, no tenía la experiencia que ahora tengo, pero fueron años buenos. Y aquí creo que también están saliendo las cosas muy bien. Me he sentido muy valorado, se ha confiado mucho en mí y creo que eso es muy importante para que uno confíe en lo que hace y salgan las cosas bien. Aquí me han dado ese afecto que uno necesita para que las cosas salgan bien.

Ahora el Mallorca es su casa, ¿cómo han sido a nivel personal estos años en Son Moix?

Sí, la verdad que sí. Desde que llegué aquí el primer día la gente me ha tratado fenomenal. Se ha confiado mucho en mí, siempre me están animando, nunca hay ningún reproche. Aquí la gente respeta muchísimo, valora lo que haces y esto es clave, es clave para que funcionen las cosas. Estoy súper agradecido, siempre lo he dicho. En Mallorca me recibieron de la mejor manera y quiero seguir haciéndoles disfrutar para que guarden un bonito recuerdo mío y, sobre todo, que el club consiga sus objetivos. Hasta ahora creo que lo estamos consiguiendo.

Me hubiese gustado jugar fuera de España, pero no me arrepiento de nada. Estoy satisfecho con mi carrera.

Toca irse de vacaciones y después comenzar la pretemporada para la 2021/2022, ¿ya se han marcado algún objetivo para el curso que viene?

Por ahora no hemos hablado nada. Ha sido un año largo y duro, no te voy a engañar, ahora queremos desconectar un poco, coger las vacaciones, disfrutar y ya habrá tiempo de prepararnos bien, de pensar en los objetivos, de ver la plantilla que tenemos y de ir poco a poco en Primera. Al final, Primera es una competición muy complicada, siempre hay sorpresas, hay equipos que se meten ahí cerca de Europa y al final están luchando por abajo. Así que vamos a ir poco a poco, ahora a disfrutar un poco y volver con las pilas cargadas.

En el Mallorca tienen a uno de esos jugadores jóvenes a los que se ha mirado con lupa como es Luka Romero. No está asegurada su continuidad, pero ¿le ve maneras para llegar alto?

Sí, claro. Tiene muy buenas cualidades, es muy joven. Tenemos que ir poco a poco. Creo que está bien asesorado, tiene gente que sabe manejar este tipo de cosas y claro que se le ven maneras. Pero con la gente joven hay que tener cuidado, ir poco a poco y en un futuro claro que puede alcanzar lo que él se plantee porque tiene las cualidades para hacerlo.

Volviendo a usted y su carrera, ¿te ha quedado alguna 'espinita' clavada? ¿Te hubiese gustado jugar fuera de España?

Estoy satisfecho, sí. He jugado en la mejor liga del mundo, que es con lo que uno sueña de pequeño, he conseguido cosas. No ha sido fácil, he tenido que trabajar por ello. Sí que he dicho que me hubiese gustado jugar fuera de España, pero bueno he tenido opciones, al final no se han dado y estoy contento con cómo se ha dado mi carrera. No me arrepiento de nada.

Después de tantos años jugando, ¿quién es su mejor amigo en el fútbol?

Siempre se hacen amistades, he trabajado con mucha gente y por supuesto que con unos tienen más afinidades que con otros, creo que es algo normal en cualquier trabajo. Pero sí que conoces mucha gente y estoy contento con las amistades que tengo y de la gente que he conocido. En el fútbol hay gente muy válida y tengo muchos amigos en el mundo del fútbol.

Para terminar, en el plano individual, ¿se anima a pedir algún deseo?

El deseo creo que está claro, que la gente pueda volver al campo, que se recupere un poco la normalidad, que esto se pare un poco y nos dé un respiro y que haya mucha salud. La salud es lo más importante para todo, teniendo salud podemos conseguir lo que nos propongamos. Ese sería el deseo. A nivel deportivo, que no haya lesiones y que el Mallorca consiga su objetivo.

