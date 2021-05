Nadal sale al paso de las críticas por la batalla entre Mallorca y Villarreal: "No tiene sentido"

El tenista manacorí había incendiado las redes sociales tras felicitar al Villarreal por la consecución de la Europa League, pero no hacer lo mismo con el ascenso del conjunto bermellón. Esto provocó una auténtica guerra que tenía en medio a Rafa Nadal y a la que ha reaccionado después de haber acumulado muchas críticas en Mallorca en las últimas horas. El balear ha colgado un mensaje en sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

"A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas públicas, se dan por supuesto. Mi tío Miquel Angel jugó en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos... ¿El Villareal? Para mí las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo español ganó y me alegro por ello. Por cierto, este es el video que envié desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostró en el vestuario antes del partido", explicó en una publicación en la que incorporó el vídeo que envió al club bermellón.

Todo se acrecentó porque, hace años, la afición del conjunto bermellón tiene en el Villarreal a su archienemigo, debido a la participación en Europa que el club presidido por Fernando Roig se benefició en detrimento del Mallorca en los despachos. En realidad, Nadal sí que se había dirigido a la plantilla, pero lo hizo de forma privada. El tenista envió un vídeo que ahora sí ha hecho público donde felicitaba a los jugadores y a todo el cuerpo técnico que ha conseguido el ascenso.

"En ésta humilde cuenta conocemos a Rafael Nadal desde que nos celebró un gol del Madrid en toda la 'face' y levantándose con la bufanda al cuello en el palco" o "mi indiferencia hacia Rafa Nadal empezó con cierta celebración en el Bernabeu. Mi indiferencia hacia Rafa Nadal no hizo más que confirmarse anoche. Bienvenidos al club a los que le descubrísteis anoche. Ánimo a tod@s, nunca es tarde", son algunos de los comentarios que se pudieron leer en las últimas horas en redes sociales.

