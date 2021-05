Roland Garros habla español: la vuelta de Carla Suárez, el sueño de Nadal y la previa de Carlos Alcaraz

Roland Garros ya está aquí. Este lunes han comenzado los primeros enfrentamientos de la ronda previa del Grand Slam de la tierra batida y que cuenta con mucho protagonismo de tenistas españoles. Algunos de ellos todavía tienen que ganarse su billete para estar entre los mejores, pero todos ellos serán protagonistas en el segundo torneo grande de la temporada.

Hablar de Roland Garros es hablar de Rafael Nadal. No ha habido un jugador en la historia de este deporte que haya conocido y dominado este torneo como lo ha hecho el manacorí. Sin embargo, no es el único tenista español que comienza una nueva aventura, esa vez sí entre mayo y junio, como mandan los cánones, y no es septiembre como ocurrió el pasado año por culpa de la pandemia.

Vuelven el sol y el calor del verano a París y los tenistas no echan de menos el frío, la lluvia y el aire de una pasada edición que puso en muchas complicaciones a algunos de ellos. A Rafa Nadal, vigente campeón, el primero, ya que vio como su pista fetiche le traicionaba con unas condiciones que para nada se le adaptaban, haciendo más abierta la competencia de sus rivales. Ahora, con la vuelta del buen tiempo, soñar con el 14º título es mucho más posible. Rafa llega lanzado desde Roma y quiere demostrarlo.

El retorno de Carla

Aún es pronto para hablar de Rafa y de las rondas finales de un torneo que paraliza el mundo, pero sí es momento para hablar de algunos tenistas que con su sola presencia ya son protagonistas, noticia. Es el caso, por ejemplo, de Carla Suárez, que vuelve a la competición después de superar un cáncer.

La tenista canaria se encuentra perfectamente recuperada de su linfoma de Hodgkin y a sus 32 años volverá a disfrutar el tenis en la tierra batida de París, el mejor lugar posible para hacerlo en una temporada en la que tiene el objetivo de disputar todos los grandes y el sueño de poder llegar hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que será más complicado.

Carla, que no ha tenido necesidad de utilizar su ránking protegido para poder participar en el torneo, ha puesto fin a seis meses de un calvario que interrumpieron su vida, su carrera deportiva y hasta sus planes de retirada. Lo bueno que ha tenido todo esto, dentro de la fatalidad de haber sufrido un golpe tan duro, es que el tenis mundial ha ganado un poquito más del tenis de Carla, que se está dando un tiempo extra.

La armada española

Como decimos, Carla Suárez no tendrá que participar en la ronda previa y formará parte del cuadro final junto a Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Sara Sorribes. Quienes sí formarán parte de esas eliminatorias antes del comienzo del gran torneo son Nuria Parrizas, Eva Guerrero, Aliona Bolsova, Lara Arruabarrena, Georgina García Pérez y Cristina Bucsa.

Por su parte, en el cuadro femenino, hasta que el gran campeón Rafa Nadal entre en juego, gran parte del protagonismo de la armada española recae sobre los hombros de Carlos Alcaraz, que forma parte de ese grupo de tenistas españoles que participan en la ronda previa con la intención de sacar su billete para la fase final.

Junto a la joven promesa de El Palmar se encuentran Carlos Tarberner, Mario Vilella, Bernabé Zapata y el veterano Tommy Robredo, que a sus 39 años todavía sigue intentando dar mucha guerra en un circuito mundial que ha sido arrasado por las nuevas figuras de la raqueta que viene pisando fuerte.

Todos ellos intentarán estar en la fase final de Roland Garros para unirse al grupo de españoles que ya cuenta con Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Feliciano López, Pablo Andújar, Jaume Munar, Roberto Carballés, Pedro Martínez y Fernando Verdasco. Evidentemente, las mayores esperanzas de éxito recaen un año más en Rafa Nadal, pero España cuenta con grandes talentos que buscarán cerrar la gira de tierra batida a lo grande.

