Joaquín, sobre su situación en el Betis: "Juego menos que el portero suplente de Oliver y Benji"

Joaquín Sánchez comenzó la temporada 2021/2022 consciente de que vivir sus últimos meses como futbolista profesional. Por delante tenía una temporada histórica participando en competición europea con su Betis. Sin embargo, hasta el momento no está cumpliendo sus objetivos individuales de ser un hombre importante. Tras tres partidos de La Liga, supera ligeramente los 30 minutos de juego en total.

Por ello, el jugador ha reclamado más minutos a Pellegrini y ha aportado algo de humor a su estancia en el club. Joaquín cree que "tiene toda la pinta" que esta sea su última temporada como jugador profesional. "Hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme", se ha sincerado con su característico humor en Canal Sur Radio.

Joaquín, pese a todo, ha admitido que su "papel es el que es". "Tengo que mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista", ha subrayado. "Personalmente me exijo a mí mismo para ser importante. Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano, pues diría hasta aquí he llegado y punto", ha admitido en la radio andaluza.

Ese momento, sin embargo, aún no ha llegado. Joaquín se ve con fuerzas y vivirá esta última temporada de la mejor manera posible. "No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar", ha espetado. Por delante queda toda la temporada y una ilusión en la Europa League.

Lo hará, además, sin tensión por el final del mercado de fichajes. "¿El último día? Lo vivo tranquilo desde hace años. Mi salida y mi vuelta al fueron de película, las operaciones fueron complicadas. Hace tiempo que no miro ninguna propuesta. Con 38 o 39, ¿ya dónde voy?", ha bromeado el veterano, que ya se tomó con humor otras situaciones como la de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa.

Un referente del Betis

Joaquín firmó su renovación por una temporada el pasado mes de mayo. El atacante se aseguró entonces seguir jugando con 41 años. Sin embargo, en este comienzo de temporada no está contando lo suficiente y puede vivir su último año con más presencia en el banquillo que en el terreno de juego. Pase lo que pase, el capitán ya habrá conseguido ser un emblema del club sevillano.

Y es que, más allá de su importancia en el terreno de juego, cabe recordar que Joaquín cuenta con acciones de la entidad verdiblanca. El club, tras firmar su renovación, puso su nombre a una de las puertas del Benito Villamarín con el objetivo de homenajearle antes de la última temporada de su carrera.

