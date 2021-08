El Real Madrid Femenino, al asalto de la Champions: todo lo que debes saber de la eliminatoria ante el City

El Real Madrid Femenino se la juega ante el Manchester City este martes en Valdebebas. Este es el primer partido de la eliminatoria de la segunda ronda de clasificación para la máxima competición continental. El segundo duelo tendrá lugar el miércoles 8 de septiembre en el Manchester City Academy Stadium. Todo está preparado para la cita histórica.

Será la primera vez que el Real Madrid Femenino se presente en la Women's Champions League. Y todo un año después de que el primer equipo blanco de la historia del club de Concha Espina naciese. Un gran éxito que llega luego de acabar la pasada temporada en segunda posición de la Primera Iberdrola.

Después de la pretemporada, el conjunto que dirige David Aznar esta preparado para nuevos desafíos y todo ello tras haber sufrido algunas bajas respecto al plantel del pasado curso y el actual. Desde la salida de jugadoras como Sofia Jakobsson, quien fichó por el Bayern Múnich este verano, a la llegada de futbolistas de la talla de Nahikari García o Esther González.

Camino del Madrid

Verano de 2019, el Real Madrid anuncia que tras el final de la temporada 2019/2020, el club blanco pasaría a tener su propia sección femenina. El nacimiento del equipo surgiría después de la absorción del CD Tacón. Ese fue el origen; el resto, historia. Dando la confianza a David Aznar y con jugadoras salidas de la cantera del Tacón, el Real Madrid Femenino se convirtió en una realidad en julio de 2020.

La campaña empezó con un importante revés. Primer Clásico y goleada del Barcelona. Pero es que el equipo femenino azulgrana se ha convertido en una auténtica apisonadora. Mano de hierro en la Primera Iberdrola y triunfo histórico en la Women's Champions League en la 2020/2021. Si las culés se proclamaron campeones de liga, el segundo puesto fue para el Real Madrid.

Las jugadoras del Real Madrid Femenino celebra un gol ante el Santa Teresa La Liga

Primera temporada y éxito confirmado. Pero el gran objetivo del equipo merengue era clasificarse para la Champions y así lo hizo de manera matemática antes incluso de acabarse el campeonato doméstico. Pero solo hay billete directo para la fase final del torneo continental para el primer clasificado, así que tanto Real Madrid como Levante deben pasar por la ronda de clasificación.

Ni uno ni otro tuvieron buena suerte en el sorteo. Para las blancas, un rival como el Manchester City. Para las granotas, el todopoderoso Olympique de Lyon (que ganó las cinco últimas edición de la competición hasta este triunfo del Barça la campaña pasada).

Bajas madridistas

Para el partido en la Ciudad Real Madrid, el conjunto blanco cuenta con dos importantes bajas: Marta Cardona y Kosovare Asllani. Las dos son teóricas integrantes del equipo de gala blanco. La primera no está disponible por lesión y la segunda tras haber dado positivo en Covid-19.

Cardona se pierde la ida y la vuelta después de sufrir una lesión en su rodilla. Ella misma fue la encargada de hacer el anuncio en sus redes sociales: "Quería que supierais que una lesión en la rodilla me va a impedir estar con el equipo un tiempo. Ha sido una noticia complicada de asimilar ya que soy una persona muy competitiva y a la que le gusta ayudar siempre al equipo. Pero también soy una persona muy positiva. Ahora animaré y empujaré desde fuera con todas mis fuerzas".

Marta Cardona, con la camiseta azul del Real Madrid Femenino Real Madrid

A la baja de Cardona se suma la de Asllani, quien no se incorporó a los entrenamientos con el equipo por su positivo en coronavirus. La sueca, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también lo hizo oficial en sus redes sociales: "Realmente decepcionada de anunciar que di positivo en la prueba de la Covid (estoy completamente vacunada) y que me perderé nuestro histórico partido de la Women's Champions League el martes".

"Tenía muchas ganas de este partido y no puedo explicar con palabras lo triste que estoy de perdérmelo.Es frustrante no poder ayudar en el campo, pero estaré animado desde casa y les daré todo mi apoyo. Os echo de menos equipo, ¡vamos!", escribió Kosovare Asllani junto al hashtag #HalaMadrid.

Caras nuevas

Las bajas para la eliminatoria contra el Manchester City Femenino son importantes, pero el Real Madrid cuenta con hasta ocho fichajes. Para la portería, el club blanco ha firmado a Méline Gérard. El pasado curso jugó en el Betis y llega al conjunto merengue para luchar por un puesto con Misa Rodríguez.

Para la defensa se han incorporado Rocío Gálvez, del Levante, y Lucía Rodríguez, de la Real Sociedad. Para reforzar la medular aterriza en la disciplina merengue Claudia Zornoza, también del Levante. Mientras que se han producido hasta cuatro incorporaciones en ataque: Nahikari García (Real Sociedad), Esther González (Levante), Athenea del Castillo (Deportivo Abanca) y Caroline Moller (Inter).

Nahikari García, en un partido del Real Madrid Femenino de la temporada 2021/2022 Real Madrid

No todas serán titulares frente a las skyblues, pero se presume que sí algunas de ellas. En especial ante las bajas de Cardona y Asllani en la parecel ofensiva de los merengues. Tanto Nahikari como Esther son dos de las jugadoras con más gol del panorama nacional. Dos fichajes que han provocado una especial entre los aficionados madridistas.

Conociendo al City

No solo el Real Madrid Femenino cuenta con importantes bajas. El Manchester City no podrá contar con Ellie Roebuck, para la portería; Lucy Bronze, para la defensa; y Ellen White, para la delantera. Estas tres jugadoras son algunas de las mejores bazas de las citizens, pero no las únicas.

Gareth Taylor, afirmó ante los medios, que esperan que al menos Ellie Roebuck esté lista para el partido de vuelta: "Obviamente estamos buscando recuperarla para el partido de vuelta con el Madrid. Es una lástima porque no es nada demasiado severo". Por su parte, Lucy Bronze ha tenido que pasar por quirófano y Ellen White deberá superar un "breve periodo de rehabilitación".

Vicky Losada, Ruby Mace, Hayley Raso, Alanna Kennedy y Khadija Shaw sí estarán en la capital española. Para jugadoras como Kennedy será su primera experiencia en la Women's Champions League: "Jugar esta competición es emocionante. Enfrentarse a otro gran club como el Real Madrid será un gran desafío para nosotros y un buen lugar para comenzar mi debut con suerte".

Aunque si hay alguien a la que el aficionado español conoce bien esa es Vicky Losada. La que ha sido en los últimos años gran capitana del Barça firmó por el City este verano. La veterana futbolista viene de ganar, precisamente como culé, la Champions en la 2020/2021. Ahora vuelve a enfrentarse al Real Madrid, aunque esta vez como jugadora citizen.

