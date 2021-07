Sofia Jakobsson ficha por el Bayern Múnich

La sueca Sofia Jakobsson, jugadora clave del Real Madrid la pasada temporada, ha fichado finalmente por una campaña por el Bayern Múnich, informó el club bávaro. La jugadora nórdica, de 31 años, resultó determinante para que en su primer año en la elite el cuadro que dirige David Aznar alcanzara el subcampeonato de la Primera Iberdrola y obtuviera su clasificación para la próxima Liga de Campeones. La exjugadora, entre otros equipos, de Chelsea y Montpellier, acabó su contrato con el club blanco y ahora se incorpora al proyecto del Bayern.

Una salida que ha sido polémica. El agente de la jugadora nórdica, Michael Kallback, explicó en AS que "nunca" tuvieron la oportunidad de negociar la oferta que recibieron. "Recibimos una oferta, que fuera retirada, y luego recibimos otra y solo tuvimos la oportunidad de decir sí o no", argumentó el representante. En cualquier caso, ha remarcado que se marcha "muy contenta" después de sentirse "muy apreciada por los aficionados".

La misma jugadora hizo una carta de despedida en sus redes sociales. "Queridos madridistas. Ayer fue mi último partido como jugador del Real Madrid. No sé cómo empezar este mensaje, ¡es mucho lo que me gustaría decir! Pero lo que sé es que lo haría con todo mi corazón y luego quiero decir con todo mi corazón agradecer a cada uno de ustedes que me ha estado apoyando desde el primer segundo en que firmé el contrato del Real Madrid", explicó en la publicación Jakobsson.

No ha seguido el mismo camino que su compatriota Kosovare Asllani. La internacional sueca ha llegado a un acuerdo con el club blanco para prolongar su contrato, que vencía este mes de junio. La delantera seguirá vistiendo la elástica merengue como mínimo hasta junio de 2022. Esta renovación llegó después de que el club confirmase otras como la de Aurélie Kaci, Malena Ortiz o Babet Petter.

Por el momento, todas las renovaciones que ha confirmado el Real Madrid hasta la fecha van hasta 2022, excepto la de Lorena Navarro. La joven futbolista ha sido la única que por ahora ha firmado hasta junio de 2023. También ha corrido la misma suerte el entrenador David Aznar. El entrenador del equipo desde 2018 ha seguido el camino de la profesionalización de la sección femenina del club merengue.

Año histórico

El Real Madrid Femenino ha sido subcampeón de la Primera Iberdrola en su primera temporada de la historia y ha terminado con la alagría de un vestuario que sabía la responsabilidad que conllevaba disputar esta temporada para el recuerdo. Con 23 victorias y 74 puntos, el equipo blanco puso el broche con la mira puesta ya en la clasificación definitiva para la Women's Champions League 2021/2022. Jakobsson ya no formará parte de este proyecto, aunque ha tenido un papel esencial en la consolidación de este plantel en la máxima categoría del fútbol nacional.

