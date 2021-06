El Real Madrid Femenino cierra un año histórico: empate ante el Tenerife y segundas de Liga

El Real Madrid Femenino no pudo cerrar la temporada 2020/2021 con un triunfo. El equipo entrenado por David Aznar empató a uno ante el UDG Tenerife en un encuentro donde las merengues se adelantaron y que murió en el área rival. Un penalti en la segunda mitad supuso el 1-1 para las tinerfeñas, que se libraron de la derrota por la falta de puntería en el tiempo de descuento.

Pese a todo, el conjunto blanco sí que concluyó la temporada con una meritoria segunda plaza en la Primera Iberdrola. Todo un logro para un equipo que, cabe recordar, ha disputado su primera campaña de la historia en la élite del fútbol español. El debut del Real Madrid Femenino en la máxima categoría del fútbol nacional, por lo tanto, concluye con un sobresaliente que puede ir a más.

Las de Aznar comenzaron sorprendiendo al rival con su once. Cambios y rotaciones que el técnico impulsó como forma de premio para algunas de sus jugadoras. Sin embargo, la táctica no cambió en absoluto. El dominio era blanco y no tardaría en llegar el primer tanto. Un golazo de Teresa Belleira antes de llegar al minuto 20 y que fue imparable para la guardameta del Granadilla Tenerife.

Teresa, en buena forma durante este tramo final de temporada, consumaba su crecimiento con un lanzamiento por la escuadra y desde la frontal del área. El Real Madrid ya dominaba y el Granadilla corría el peligro de seguir los mismos pasos que el Santa Teresa, que en la anterior jornada se llevó una manita.

Un empate de penalti

Pero, lejos de descuadrarse, el conjunto isleño se recolocó en el terreno de juego y logró mantener el 1-0 al descanso. La segunda parte, además, estuvo más a su favor. El Tenerife salió mucho más serio al césped y logró sacar un polémico penalti que no perdonarían. Pisco, en el 52', ponía la igualdad en el marcador.

El Real Madrid Femenino no se jugaba nada puesto que tenía asegurado, salvo descalabro histórico, el segundo puesto. Pero, además, el Levante perdía su partido ante el Atlético, por lo que el camino se allanaba más aún. Los mejores minutos del combinado capitalino no llegarían hasta el tiempo de descuento, cuando la profundidad de los pases y los espacios en defensa consiguieron generar alguna que otra oportunidad para Jakobsson, que no encontró portería.

El duelo finalizó con el empate, con el Real Madrid Femenino subcampeón de la Primera Iberdrola en su primera temporada de la historia y con la alagría de un vestuario que sabía la responsabilidad que conllevaba disputar esta temporada para el recuerdo. Con 23 victorias y 74 puntos, el equipo blanco puso el broche con la mira puesta ya en la clasificación definitiva para la Women's Champions League 2021/2022.

