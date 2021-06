Sofia Jakobsson no sigue en el Real Madrid Femenino: "Mi intención era quedarme"

Sofia Jakobsson dice adiós al Real Madrid Femenino. La futbolista sueca, que aterrizó en España para jugar en el CD Tacón previo paso al nacimiento del primer equipo femenino de la historia de la casa blanca, no renueva y la próxima temporada, la 2021/2022, no vestirá la elástica merengue.

Así lo ha confirmado el propio agente de la jugadora nórdica en AS. En declaraciones exclusivas para el medio madrileño, Michael Kallback, representante de Neverland Management, ha señalado que recibieron "nunca" tuvieron la oportunidad de negociar: "Recibimos una oferta, que fuera retirada, y luego recibimos otra y solo tuvimos la oportunidad de decir sí o no".

"Esto es fútbol", ha asegurado el representante de Jakobsson, quien también ha destacado que la futbolista se encuentra "muy contenta" después de esta experiencia de dos años en la capital española. "Se ha desarrollado como jugadora. Le ha encantado jugar en el club y se siente muy apreciada por los aficionados. Era un sueño jugar en la Real, y ella ha dado el 100% por el club en todo momento", ha asegurado Kallback.

Carta de despedida

Después de que se hiciesen públicas estas declaraciones, llegó el turno para que la internacional sueca dijese adiós al madridismo en su cuenta de Instagram: "Queridos madridistas. Ayer fue mi último partido como jugador del Real Madrid. No sé cómo empezar este mensaje, ¡es mucho lo que me gustaría decir! Pero lo que sé es que lo haría con todo mi corazón y luego quiero decir con todo mi corazón agradecer a cada uno de ustedes que me ha estado apoyando desde el primer segundo en que firmé el contrato del Real Madrid".

" ¡Puedo decir con orgullo que sois sin competencia los mejores FANS del mundo! Después de solo dos temporadas, dejaron una gran huella en mi carrera y ustedes siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. ¡Siempre seré una seguidora de todos vosotros, madridistas! También me gustaría agradecer a todas las jugadoras con las que he jugado durante estas dos temporadas", ha continuado la extremo.

"¡He aprendido mucho de todos ustedes y gracias por todos los buenos recuerdos! No les deseo nada más que la mejor de las suertes en sus carreras y, sobre todo, les deseo la mayor suerte para seguir haciendo historia para este club histórico. Por supuesto, espero que nos veamos cuando paséis la segunda ronda de la Champions. ¡Estaré esperando!", ha asegurado.

Por último, Jakobsson ha señalado que su intención era la de renovar: "Sé que muchos os preguntaréis por qué no me quedé en el Real Madrid. La verdad es que mi intención era quedarme. La razón por la que me marcho se dirá cuando sea el momento adecuado. Ahora disfrutaré de unos días libres con mi familia y amigos antes de ir a Japón y a los Juegos Olímpicos. ¡Cuando una puerta se cierra, otra se abre! ¡Hala Madrid!".

