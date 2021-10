El tour de Sharon Stone por Sevilla que enamora a España: "Está a un paso de decir 'mi arma'"

The Mayor of Seville; Juan Espadas welcomes us to ELLE STYLE AWARDS 🤍 Thank you Editor @benedettaELLE and @elle_es @inmajimenezELLE @claudiasaiz. #ElleStyleAwardsAndalucia



Stylist: #ParisLibby

Make-up: #FabiennePauli@makeitup_agency

Suit: #JuanaMartin pic.twitter.com/vXUSBuaOsb