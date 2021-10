Joaquín se emociona: "Lloro de felicidad porque juego, la ilusión nadie me la va a quitar"

El Betis se llevó la victoria ante el Alavés prácticamente en el último suspiro del encuentro de la novena jornada de La Liga. Y todo gracias al gol marcado por Borja Iglesias a pase de Joaquín Sánchez. El capitán verdiblanco habló después del encuentro para los medios de su club.

En Betis TV, el mediático futbolista andaluz aseguró que esta temporada no está siendo fácil para él, ya que está disfrutando de muy pocos minutos. A sus 40 años, el jugador vive los últimos compases de su trayectoria en el deporte rey y por ello afirmó aprovecha cada minuto y que nadie le va a quitar la ilusión por seguir haciéndolo.

"Es una noche muy bonita, siempre es importante disfrutar de minutos. No los estoy teniendo, es ley de vida, pero estoy feliz por asistir a un compañero para conseguir la victoria", comenzó explicando el del Puerto de Santa María después del triunfo del Betis en Mendizorroza.

Piña de los jugadores del Betis para celebrar el gol de la victoria ante el Alavés EFE

"No puedo jugarlo todo, pero la ilusión nadie me la va a quitar. Con 40 años es fácil perder la exigencia, venirte abajo... Lloro de felicidad porque juego y aprovecho los minutos que el míster me da. Eso es importante porque además no nos desenganchamos de la zona de arriba", continuó Joaquín Sánchez en la televisión del club verdiblanco.

Así se fraguó el gol

Para finalizar, el '17' bético se refirió al gol del 'Panda'. Tanto que llegó después de que él diese un pase atrás dentro del área que sirvió como genial asistencia para Borja Iglesias: "Sabía que el año sería difícil y contra eso peleo. ¿El gol? Héctor me mete un gran balón, creo que estoy en fuera de juego, me freno y cuando viene la jugada, arranco fuerte y veo situado a Borja de delantero puro".

El propio Borja Iglesias habló de la asistencia de Joaquín: "He tenido la suerte que Joaquín, que es muy bueno, me la ha dado perfecta. Él sabe que luego tengo que marcarla -risas-, pero le agradezco el pase. Joaquín tiene una capacidad para ver cosas, y jugar a una velocidad increíble".

