Kiko Rivera explica por qué le echaron de la cantera del Real Madrid: "Era lo máximo"

El sueño de cualquier niño es jugar en el club de su vida. Y más si ese es el Real Madrid, una de las principales potencias deportivas del mundo. El simple hecho de jugar en la cantera ya es todo un logro para los más pequeños, pero los requisitos a cumplir no son fáciles aunque muchas veces lo parezca. Kiko Rivera, que en su día estuvo en las categorías inferiores, ha reconocido que le echaron por sus malas notas.

El club merengue, por medio de la conocida como La Fábrica, ha logrado ser una de las canteras de referencia del fútbol español. La unión de deporte y educación siempre ha sido clave y en los últimos años, gracias en parte a la construcción y mejora de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, ese aspecto se ha potenciado. Sin embargo, como le pasó al popular Dj, siempre ha sido necesario compaginar ambos aspectos.

Kiko Rivera, que ha participado en una charla con Joaquín Sánchez y Fernando Romay para Finetwork, ha explicado por qué no pudo seguir en la cantera del Real Madrid y lo que sintió durante los tres años que pudo vestir de blanco. El Dj, reconocido aficionado del Sevilla, también cumplió uno de sus sueños al poder vestir con la elástica del Real Madrid.

"Yo jugué durante poco tiempo, pero jugué. Yo he estado, tú no", ha bromeado con Joaquín durante la conversación. "Estuve tres años, lo disfrute muchísimo. Para un niño de mi edad era lo máximo". Sin embargo, su sueño tuvo un final: "Me echaron porque no estudiaba. Y entonces, me obligaban a que aprobase todas las asignaturas. Y lo entiendo, porque nunca sabes si un chaval va a llegar a la élite o no". Un requisito necesario hoy en día para poder estar en muchas de las canteras del país.

"Me acuerdo que se lo decía a mi madre, iba a decir que en paz descanse, pero no", bromeó tras un pequeño lapsus. "Mamá, este es el sueño de cualquier niño. Cualquier niño ha querido jugar en el Real Madrid". "Todo un Real Madrid y cuando el Real Madrid era el Real Madrid, no ahora que también". Y Rivera lo logró, aunque no pudiera llegar demasiado lejos.

Una anécdota que no ha sorprendido a Joaquín, buen conocedor de lo que supone arriesgarse y renunciar a muchas cosas para triunfar en el fútbol. El capitán del Real Betis, que entre risas ha asegurado que no jugó de blanco porque no quiso, ha destacado la necesidad de compatibilizar fútbol y estudios: "Al final, la exigencia, aparte de que tengas que entrenar y jugar para ser un buen futbolista, el tema del colegio y las asignaturas eso es así.

[Más información - El negocio que le propuso Cristiano Ronaldo a Kiko Rivera: "Un rata, es un rata"]

Sigue los temas que te interesan