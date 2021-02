Valentino Rossi: "Lo que me hizo Marc Márquez es imperdonable"

Cada vez queda menos para que comience una nueva temporada del Mundial de motociclismo. Un curso en el que Valentino Rossi formará parte del equipo Petronas a sus 42 años. Antes de que esto ocurra, el italiano ha concedido una entrevista a Corriere della Sera.

Uno de los detalles que más se está comentando de la entrevista es cuando 'Il Doctore' habla de Marc Márquez. El de Cervera ha vuelto a tener que pasar por quirófano y todavía no se sabe cuándo podrá reincorporarse a la competición. Para Rossi, se ha cometido un error con Márquez.

"Creo que quiso volver demasiado pronto tras su operación y no entiendo cómo permitieron que eso sucediera. En su momento el doctor Costa fue un pionero en este sentido, revolucionó los tratamientos y los métodos de recuperación, abrió un caminó muy valioso", comentó el italiano.

Marc Márquez, pensativo en el box de Honda Reuters

"Después, llegó la recuperación relámpago de Lorenzo en Assen 2013, por lo que Dorna puso algunos límites para evitar riesgos. Pero con Márquez se saltaron todas las normas, quién sabe por qué", continuó explicando Valentino Rossi para el medio de su país.

Sobre la recuperación de Márquez también habló, mostrándose muy diplomático, como él mismo recalcó: "Tengo que dar una respuesta diplomática: siento mucho que no pueda correr. Si se recupera, algo que nadie sabe en estos momentos si ocurrirá, ni siquiera él, será tan fuerte como antes. Aunque Márquez no ha sido el rival más fuerte que he tenido".

Relación entre ambos

Estas palabras pueden entenderse mejor si se recuerda el capítulo que protagonizaron ambos en el año 2015. Aquello, según Rossi, le costó su décimo título mundial y afirmó que no puede perdonarlo: "Imposible, lo que me hizo es imperdonable. Cuando pienso en aquellos días, tengo los mismos sentimientos que entonces. Y han pasado seis años, me parece difícil que eso pueda cambiar".

Nuevo curso

En lo que se refiere a su temporada con Petronas en el Mundial de MotoGP, Valentino Rossi no quiso que nadie tuviese dudas: si sigue compitiendo es porque piensa que puede ganar el título. "Corro porque pienso que puedo ganar el Mundial. No es una obsesión. Me alegraría hacerlo bien, subir al podio, ser protagonista, luchar", sentenció el italiano en declaraciones para Corriere della Sera.

