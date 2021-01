Jorge Lorenzo, al habla: sus proyectos de futuro, Rossi, Dovizioso...

El Mundial de MotoGP de este año se presenta emocionante. Con las dudas sobre cuándo podrá reaparecer Marc Márquez, qué rendimiento tendrá Valentino Rossi en Petronas y cómo será la temporada de Andrea Dovizioso... Jorge Lorenzo ha hecho un repaso en Sky sobre la actualidad.

El mallorquín se ha mostrado sorprendido por el movimiento de 'Il Doctore' a Petronas, quedándose Quartararo la moto oficial de 2021 de Yamaha: "No esperaba que Rossi fuera al Petronas, aunque tampoco cambiarán mucho las cosas para Valentino".

"Quartararo y Morbidelli ya han demostrado que se puede ganar con una moto no oficial. Pero al final Yamaha, como todas las empresas, debe mirar al futuro. Rossi tiene 41 años y el futuro pasa necesariamente por los pilotos más jóvenes como Quartararo. Es una decisión lógica pero sorprendente", ha añadido Jorge Lorenzo.

Valentino Rossi, en el box de Movistar Yamaha Movistar Yamaha

En Petronas, fue el mánager del equipo, Wilco Zeelenberg el que dejó las cosas claras sobre la llegada de Valentino Rossi: "Rossi es una persona importante en este mundo, pero fuimos muy claros con él: 'Si corres con Petronas, nosotros tomaremos las decisiones'. Por supuesto que quería llevarse a su gente con él. Le dijimos que al final la responsabilidad final la tiene Petronas, a pesar de su contrato con Yamaha".

"Hubiera sido estúpido no considerar al menos este desafío con Valentino. Es un honor para todo el equipo. Es un honor ser el director del equipo o mecánico de Valentino. También será un reto para nosotros porque intentamos repetir los resultados que ya hemos conseguido con Fabio en los últimos dos años", afirmó Zeelenberg.

Situación personal

Siguiendo con Yamaha, Jorge Lorenzo ha dejado de ser piloto de pruebas y así ha hablado de lo que viene para él: "Se habló de la posibilidad de que fuera a Aprilia. De hecho, ha habido contactos con mi amigo Massimo Rivola. Nos sentamos a hablar pero las cosas no salieron y eligieron quedarse con los pilotos que tienen".

"Mi intención es seguir como piloto de pruebas, pero si no sale tampoco es algo que me quite el sueño. Tengo otros proyectos más relajados que ser piloto de MotoGP. Mantengo abierta la posibilidad para ser comentarista de televisión, ayudar a algunos jóvenes o incluso convertirme en el mánager de alguno de ellos para un futuro", ha afirmado el excampeón del mundo.

Andrea Dovizioso

En último lugar, Jorge Lorenzo ha opinado de la salida de Dovizioso de Ducati: "Siempre hay dos versiones de la historia y ambas partes defienden su orgullo y su imagen. Pero al final creo que fue un matrimonio exitoso para los dos. Andrea terminó tres veces subcampeón del mundo y Ducati ha vuelto a luchar por el campeonato después de varios años sin hacerlo".

