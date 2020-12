Valentino Rossi, acorralado en su llegada a Petronas: "Las decisiones las tomamos nosotros"

Valentino Rossi ha vivido una de las temporadas más complicadas de su carrera. El italiano vio las puertas abiertas al título con la incomparecencia de primeras figuras en el inicio del curso. La caída de Márquez posicionaba a pilotos como Quartararo y Viñales en la lucha por el título, sin embargo, su poca constancia hizo que la pelea se abriera por completo.

En ese momento, Valentino vio la oportunidad de luchar por el entorchado y se posicionó en los puestos de cabeza, muy cerca del podio. Sin embargo, una serie de errores, caídas y averías mecánicas le hicieron perder el buen ritmo que había cogido y le hicieron descolgarse de la lucha por los puestos de cabeza. Además, empezó a entrar en diferentes polémicas que le hicieron perder totalmente la concentración.

Se vio inmerso en una lucha por su futuro, el cual estará finalmente en el equipo Petronas, satélite de Yamaha. Se vio dentro también de una disputa con Jorge Lorenzo, probador de la marca de los diapasones y hasta terminó dando positivo por la Covid-19 que, lo que hizo que se perdiera varias carreras. Finalmente, ha terminado decimoquinto con solo 66 puntos después de haber estado durante una fase de la temporada muy cerca de engancharse a la lucha por el podio.

Valentino Rossi traza un viraje con su YZR-M1, en el circuito de Misano. Reuters

Ahora, tendrá que afrontar su llegada a un equipo como Petronas. Muchos afirmaban que, por lo menos, al llegar a un equipo satélite un piloto de su talla tendría total poder decisión, algo que sin duda no será así. Rossi sustituirá a Quartararo en Petronas y formará equipo con Franco Morbidelli, corredor que ha finalizado en un gran estado de forma la temporada hasta auparse a la segunda posición de la clasificación.

El aviso de Zeelenberg

Ahora, Wilco Zeelenberg, mánager del equipo Petronas, ha querido dejar las cosas claras sobre la llegada del italiano: "Rossi es una persona importante en este mundo, pero fuimos muy claros con él: 'Si corres con Petronas, nosotros tomaremos las decisiones'. Por supuesto que quería llevarse a su gente con él. Le dijimos que al final la responsabilidad final la tiene Petronas, a pesar de su contrato con Yamaha".

"También le dijimos que reemplazará a Fabio, así que también tomará su lugar en el box. Este no es el otro lado al que estaba acostumbrado en el equipo de la fábrica. Esto puede parecer un detalle, pero era importante que no tomara el lugar de Franco. Queremos que se desafíen mutuamente". Estas han sido sus palabras al medio Speedweek.

Valentino Rossi se prepara para salir a pita, en el circuito de Misano. Reuters

La llegada de Valentino no fue una decisión fácil, por ello ha querido explicar también cómo se produjo: "Yamaha había prometido a 'Vale' un lugar para la temporada 2021. Entonces surgió la pregunta: '¿Podemos asegurarnos de que Valentino obtenga mejores resultados que este año?' Había otros pilotos en el mercado, pero no pudimos decidirnos por un nombre en particular, y Yamaha le prometió a Valentino esa posición con nosotros".

"Hubiera sido estúpido no considerar al menos este desafío con Valentino. Es un honor para todo el equipo. Es un honor ser el director del equipo o mecánico de Valentino. También será un reto para nosotros porque intentamos repetir los resultados que ya hemos conseguido con Fabio en los últimos dos años".

[Más información: Valentino Rossi y la retirada salvada: acepta el reto de Petronas para vengarse de Yamaha]