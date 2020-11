Valentino Rossi no se rinde: "El objetivo principal siempre es ganar el décimo mundial"

Valentino Rossi ya es historia de Yamaha. El piloto italiano, una vez concluido el mundial con el triunfo de Miguel Oliveira en Portimao, puede decir que solo le queda despedirse de la marca de los diapasones para poner fin a una extensa vinculación. El próximo año estará dentro de la misma casa, pero defenderá los colores de Petronas.

El nueve veces campeón del mundo, siete en la categoría reina, dará el próximo curso el que parece será el último paso de su carrera. No quiere hablar todavía de retirada, pero antoja difícil que continúe muchos años más, o que al menos lo haga en otro equipo. Por ello, piensa en el mañana sin olvidar que sigue estando en la parrilla.

Rossi se despide de Yamaha en un año complicado donde ha vivido de todo, pero en el que se ha sentido competitivo en muchos momentos, algo clave para un piloto de su edad y de su experiencia. El final está cerca, pero de momento solo quiere cerrar un capítulo bonito para poder abrir otro ilusionante y novedoso.

Valentino Rossi, en el box de Movistar Yamaha

"Es un momento importante porque ha sido un viaje larguísimo juntos, una bonita experiencia dividida en dos partes porque en medio he hecho dos años con Ducati. Estoy contento y estaré siempre agradecido a Yamaha por haberme dado la posibilidad de volver después de dos años desilusionantes por otra parte. Me da lástima irme del equipo, pero no diré que estoy triste porque igualmente estaré en Petronas y tengo curiosidad de ver cómo será, aunque pienso que no cambiará tanto aparte de los colores".

Valentino ha concedido una entrevista a Sky Sports donde ha hablado sobre esta nueva etapa que se abre en su carrera, pero también sobre una página ya escrita que quedará para siempre en el libro histórico de una de las mayores leyendas del motociclismo. 2020 es historia, pero ha dado para mucho.

"Alguna vez he sido rápido. He demostrado una buena competitividad y sobre todo no ha sido como el año pasado en el que normalmente tenía el mismo problema, hemos resuelto las cosas. Ha sido un año muy difícil porque en algunos casos he cometido errores, luego en otros casos he tenido mala suerte, he tenido problemas con la moto, he cogido la Covid, así que han pasado cosas de todos los colores. Me hubiera gustado prescindir de la Covid. En ese momento todos estaban lejos de mí porque tenían miedo, empezando por mi madre".

Compañero de Morbidelli

No obstante, es momento de pensar ya en el futuro donde hay dos temas candentes que ha querido abordar. Uno de ellos es Franco Morbidelli, pupilo suyo al que ha visto crecer y que será su nuevo compañero de equipo en Petronas. La sociedad italiana promete dar mucha guerra el año que viene. El otro tema, su gran objetivo y que cada vez parece más lejano, el décimo entorchado.

"La historia con Franco es especial porque lo hemos ayudado desde que era pequeño. El año que viene estar en el equipo juntos en MotoGP con Yamaha es algo que nunca me habría esperado, así que es una bonita historia. El problema es que creo que por ahora es el piloto más en forma de MotoGP, así que tenerle delante el año que viene será difícil".

Franco Morbidelli pilota su Yamaha YZR-M1, en el circuito de Barcelona-Cataluña.

"El título siempre es el objetivo principal, pero hay que ganar carreras, ser competitivos, hacer podios y estar entre los protagonistas del domingo". Rossi no se esconde y sigue soñando, aunque suene utópico, con su décimo mundial. Ha sido su gran objetivo desde hace muchos años y considera que sería la mejor forma de cerrar el círculo de su carrera.

Mientras tanto, asegura que quiere seguir compitiendo y que no piensa en la retirada, aunque será algo que tenga que hacer en el futuro: "Decidiré durante el próximo verano. Pero todavía no he decidido dejarlo, dependerá mucho de los resultados. Espero que el año que viene se corra de forma normal, con las fechas correctas y que haya una pequeña pausa en medio, pienso que en ese momento decidiré".

Su propio equipo

Por último, Rossi habló sobre el proyecto de su equipo y sobre el nuevo campeón del mundo, el español Joan Mir, triunfador ante la ausencia de Márquez. "Ha sido una experiencia muy bonita hacer el equipo en Moto3 y luego en Moto2 junto a Sky. Hacer el equipo en MotoGP es otra cosa, se necesita estructurarse bien, encontrar muchísimo dinero y eso es lo más difícil. El año que viene probaremos a entender cómo funciona con Luca y luego decidiremos si hacerlo. Pero no está dicho, hay que ver muchas cosas primero".

Es un campeonato merecidísimo porque ha sido el mejor. Ha ganado una sola carrera, pero ha hecho muchos podios. Luego hay que considerar que en la primera carrera en Austria ya había ganado, estaba delante a dos segundos y medio, luego la carrera se paró, así que ya habría ganado dos. Tengo que decir que el calendario ha vuelto difícil el campeonato, porque hemos corrido en muchas pistas en el momento equivocado, hemos tenido tantos problemas con las gomas, etc. Pero Mir es el campeón del mundo y felicidades para él".

