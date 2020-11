Joan Mir entra en el olimpo de MotoGP y se proclama campeón del mundo en Valencia

Inteligente, templado y simpático a rabiar, ni siquiera en sus mejores sueños se planteaba una gesta de semejante magnitud al inicio de la temporada. Joan Mir (1 de septiembre de 1997, Palma de Mallorca) ha entrado en el olimpo de MotoGP al proclamarse campeón del mundo en Valencia sólo cinco años después de debutar en el Campeonato del Mundo y en su segunda campaña en la categoría reina. Ni siquiera Marc Márquez o Valentino Rossi se dieron tanta prisa, porque ambos ganaron el cetro de campeón de la clase reina seis años después de su estreno mundialista.

"La verdad es que esto es increíble. No tengo palabras para describir esta emoción. He luchado toda mi vida por ello y ahora no sé si reír o llorar. Es una mezcla de emociones; no puedo ni creérmelo. Me he sentado ahí un momento porque necesito un poco de tiempo para asimilarlo", han sido las primeras palabras de Mir tras llegar al parque cerrado y después de una carrera inteligente en la que finalizó séptimo y ganó Franco Morbidelli.