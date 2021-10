Stoner no se olvida de Valentino Rossi: "Siempre fue muy bueno en utilizar a la prensa en su favor"

Casey Stoner y Valentino Rossi nunca fueron los mejores amigos dentro de la parrilla de MotoGP. Siempre tuvieron una relación cordial de respeto y casi de cierta admiración, especialmente por parte del australiano, pero lo cierto es que nunca se cortaron el uno con el otro. Ni en la pista ni fuera de ella.

Los ataques y los palos que se lanzaban y que recibían los dos pilotos por parte de su rival eran importantes y añadían más picante a su lucha en la pista, la cual estuvo presente en varios campeonatos, especialmente en los años 2007 y 2008.

Stoner siempre se ha caracterizado por ser uno de los rivales más duros que ha tenido Valentino y por no cortarse nunca en sus valoraciones del italiano. De hecho, muchos pilotos que han formado el campeonato en los últimos años consideran que sin su prematura retirada, Casey podría haber sumado varios títulos más antes de decir adiós en 2012 porque su talento estaba a la altura de los mejores.

Rossi supera a Stoner por fuera del sacacorchos de Laguna Seca. en 2008. Yamaha

Sin embargo, las lesiones y un desencantamiento con la idiosincrasia del mundial provocaron su retirada del campeonato antes de tiempo de la cual ha vuelto a hablar: "¿Que por qué me retiré? Es sencillo: Siempre amé los motores de 2 Tiempos. Para mí, son los auténticos motores para correr. Son difíciles, imprevisibles. Ya cuando di el salto de 250cc a MotoGP encontré los de 4 Tiempos más fáciles".

"Primero fue la electrónica, que te quitaba parte del control, y ahora la aerodinámica, que ha ido creciendo al hacer más sofisticada. Yo amo pilotar, pilotar la moto, controlarla. Las motos tienen que ser peligrosas, difíciles. Ahora, MotoGP se ha convertido en lo contrario: los entrenamientos se han reducido, se ha buscado gastarse menos en pruebas mientras aumentaban enormemente otros costes".

El ataque a Rossi

Stoner, un purista y un amante del motociclismo más clásico a pesar de pertenecer a la era moderna, arremete contra lo establecido actualmente en un acto organizado por Nolan, la marca de cascos que ha utilizado durante su carrera y de la cual es marca y embajador: "Todos sabéis todo lo quería yo los compromisos con la prensa... Bueno, al final, me di cuenta de que mi trabajo principal era todo el resto. Y, quizá, dedicaba al pilotaje el 5 o el 10 por ciento. Eso ya no me divertía".

Casey Stoner durante el pasado test en Sepang. Ducati

Después de cargar contra el sistema actual que forma la MotoGP y que guarda un palo oculto hacia DORNA y su manera de gestionar el campeonato, Stoner ha hablado también sobre otro tema caliente, la retirada de uno de sus mayores rivales, Valentino Rossi. El australiano ha alabado al 9 veces campeón del mundo, pero le ha vuelto a dejar un recado muy duro, como solía hacer cuando corrían y peleaban en la pista por victorias y títulos.

"En realidad, debo decir que seguía con admiración a Valentino desde que estaba en 125cc. Aprendí mucho de él porque era un piloto capaz de hacer cosas que otros no lograban Aprendí mucho. Además, Valentino siempre fue muy bueno en utilizar a la prensa a su favor".

