Marc Márquez cumple su promesa: emotivo regalo a la familia de Hugo Millán

El pasado 12 de septiembre Marc Márquez firmó una de sus mejores actuaciones en el Mundial de MotoGP después de su lesión. No le bastó para ganar en Motorland, pero sí para colarse en un segundo puesto que le permitió llevarse una recompensa del circuito. Días después, el catalán envió el trofeo y varios objetos más a la familia de Hugo Millán, el joven piloto fallecido en el circuito de Aragón el pasado verano que tenía al de Cervera como uno de sus referentes.

El gesto había pasado completamente desapercibido. En gran parte porque Marc Márquez y su entorno no quisieron convertirlo en un detalle propagandístico, sino que fuera única y exclusivamente un detalle con aquellos que han sufrido la cara más cruenta del deporte del motor. Sin embargo, la madre de Hugo Millán quiso que los seguidores de su hijo supieran que Marc Márquez, además de piloto estrella, también puede considerarse una gran persona.

El de Repsol Honda, tan solo unos días después de esa segunda posición en Motorland, envió un paquete a la familia de Hugo Millán. En él estaba tanto el trofeo de la segunda plaza, como una gorra del Circuito y una botella de cava. Lo justo e imprescindible para cualquier celebración en MotoGP. Pero, además, el trofeo constaba de un mensaje escrito a mano por Márquez.

Regalo de Marc Márquez a la familia de Hugo Millán Facebook

El catalán, consciente de que Millán siempre le tuvo como un referente a seguir, desveló la promesa que él mismo se había hecho. "Hugo, cuando toda la familia de MotoGP te hicimos el homenaje en Motorland, me prometí que intentaría llegar al podio con todas mis fuerzas para regalaros el trofeo a toda tu familia. Descansa en paz, campeón", se puede leer en el galardón enviado por Márquez.

La madre de Hugo, clave para que se conociera la historia, no pudo contener las lágrimas mientras escribía su mensaje diario en recuerdo de su hijo: "Hoy hemos recibido un gran paquete en casa, cuando lo he recodigo pesaba muchísimo y en su caja ponía muy frágil. Cuando he visto el destinatario se me han caído dos lágrimas, me he emocionado muchisimo, tú ya sabes de quién es, tu gran ídolo Marc Márquez".

Márquez, "una gran persona"

"Cosas como estas me hacen sentirme feliz y super orgullosa de ti", recordó Ana Belén, que también agradeció a Márquez su detalle: "Mil gracias Marc Márquez por todo, por tu gran humildad y buen hacer. Eres una gran persona fuera y dentro de la pista, normal que Hugo te tenga tanto aprecio. Esos son los valores que hacen a las personas grandes, el mismo amor incondicional que tiene Hugo".

Un gesto humano en recuerdo de Hugo Millán, un joven talento al que la pasión por las motos le quitó la vida con solo 14 años. Los homenajes se realizaron en su día y, aún hoy, continúan produciéndose. El caso de Márquez es uno de ellos. Y es que, como dice su madre: "Hugo, sigue brillando. Aquí seguimos trabajando para y por ti, continuamos con tu legado".

[Más información - La defensa a Marc Márquez tras ser culpado de la muerte de Dean Berta: "Es vergonzoso"]

Sigue los temas que te interesan