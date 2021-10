"Marc Márquez nunca volverá a ser el de antes". Son las duras palabras que ha dejado el excorredor Loris Reggiani sobre el piloto español que, curiosamente, viene de ganar el Gran Premio de Las Américas en el complicado circuito de Austin. Marc consiguió posicionarse en primera línea en los entrenamientos y tras una fantástica salida en la que superó a Quartararo y a Bagnaia, se puso como líder desde la primera curva hasta el final de la prueba.

A pesar de este convincente triunfo, hay quien piensa que el mejor nivel de Marc ya ha pasado y que por culpa de su caída nunca volverá a recuperarlo. Esta dura opinión de Loris Reggiani se une a las mostradas anteriormente tras su rivalidad con Valentino Rossi. El italiano, dos veces subcampeón del mundo, una en 1981 en 125cc, y otra en 1992, en 250cc, no es un gran aficionado al corredor español.

De hecho, Reggiani llegó a afirmar que el motivo de su caída y de su grave lesión en 2020 fue una especie de equilibrio del karma por haber dejado a 'Vale' sin su victoria en el campeonato del año 2015. Ahora repasa en leggo.it la situación de Marc, al que sí ve para pelear el título en el futuro, pero que considera que nunca regresará a su brillantez de antaño cuando ganaba "con facilidad".

Marc Márquez traza una curva en el Gran Premio de Las Américas en Austin EFE

"Por una parte, nunca se puede saber cuánto de verdad hay en las declaraciones de un piloto. Exagerar un poco para aumentar el valor propio se hace. Lo hacen un poco todos. Por otra parte, y lo digo desde el año pasado, nunca volverá a ser el de antes, porque ha estado fuera demasiado tiempo por una fractura de este tipo".

"El tiempo que está necesitando para recuperarse nos dan a entender que no es algo simple. De todos modos, Marc Márquez no necesita estar al cien por cien para ganar, como ya demostró este año. Para mí, el próximo año estará entre los que se jueguen el Mundial. No lo ganará con facilidad, como hacía antes, pero ese 90-95 por ciento podría valerle".

El adiós de Valentino

Reggiani se mostró también con tristeza por estar ante las últimas carreras de Valentino Rossi en el Mundial de MotoGP, un piloto inigualable al que no ve siendo sustituido por otro gran campeón con su carisma: "No veo otro Valentino en el horizonte. Estaba Marc Márquez, que se le parecía mucho, también siguiéndole. Pero lo que pasó en 2015 ha incidido".

Valentino Rossi, en el box de Petronas EFE

"Entonces, se jugó mucho en función de apoyos. El carisma de Rossi es difícil de encontrar. Un poco como con Pantani en el ciclismo o Tomba en el esquí. Son personajes que trascienden por encima de su trabajo, que nadie entiende cómo han nacido o qué hacer para ser como ellos".

Loris da la receta a los pilotos italianos para intentar ganar un campeonato que este curso será para Quartararo "con justicia". Nuestras opciones son Bagnaia y Morbidelli. Para Pecco, el único que le puede incordiar con su moto es Jorge Martín. A Bagnaia lo único que le falta respecto a Marc Márquez es la agresividad en los adelantamientos". El escenario que imagina el italiano para el próximo curso es una lucha entre Márquez, Bagnaia y Jorge Martín con Quartararo como favorito.

