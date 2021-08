Rossi alaba a Jorge Lorenzo y lanza otro dardo a Márquez: "¿Llevarnos bien? En 20 o 30 años"

Valentino Rossi pondrá fin a su carrera como piloto profesional de MotoGP sin firmar la paz con Marc Márquez. El italiano ha protagonizado los últimos años una tensa relación con el español. Y, en sus últimas declaraciones, ha reconocido que puede tardar "otros 20 o 30 años" en poder poner punto y final a su enemistad con el de Repsol Honda.

El piloto de 42 años ha explicado que Marc Márquez "es un gran rival" y "realmente rápido". Sin embargo, es una de las personas con la que no se siente "muy cómodo en la pista" porque "es difícil de superar". Rossi, en esta entrevista para BTSports, ha reconocido que la buena relación entre ambos tardará en llegar. "Creo que otros 20 o 30 años", ha asegurado Valentino Rossi.

El múltiple campeón del mundo, más allá de este tipo de polémicas, también ha tenido palabras de agrado para muchos otros referentes del motociclismo. Entre ellos Jorge Lorenzo, ya retirado de MotoGP y alejado de todos los focos mediáticos. Según Rossi, el balear tenía un gran talento. "No me merecía un compañero de equipo como él en Yamaha después de lo que había hecho", ha asegurado. "Tal vez podrían haberme dado a uno un poco más lento".

Además de Lorenzo, Rossi ha destacado la importancia de Casey Stoner, "uno de los pilotos más talentosos y difíciles de ganar". Otro de los citados es el brasileño Álex Barros, uno de los pilotos de los que aprendió "a frenar y a entrar en las curvas". Edwars, "un tipo muy agradable" o Hayden, son otros de sus referentes. Hayden, "un tipo realmente bueno", perdió la vida en 2017 tras ser arrollado mientras entrenaba en bicicleta provocando la conmoción en todo el mundo del motor.

Rossi, nueva vida

Todos ellos han ayudado a que Valentino Rossi haya hecho historia en MotoGP. El italiano pondrá fin a su carrera cuando finalice la actual temporada. Además, iniciará una nueva vida al anunciar su paternidad. Un cóctel de cambios que también irán acompañados de numerosas novedades en el ámbito laboral.

"Me hubiera gustado seguir corriendo otros 25 años, pero creo que es el momento adecuado para tomar esta decisión. Es triste, me resulta difícil decir que el año que viene no competiré en moto. Mi vida cambiará después de 30 años. Fue una senda larga y muy divertida, con momentos imborrables", confirmó el pasado 5 de agosto, cuando confirmó su retirada del motociclismo.

Rossi, además, aprovechó para dar un adelanto de sus próximos retos: "Me encanta competir en coches, solo un poco menos que con la moto y a partir año que viene competire en coches, aun no esta decidido al 100% con que, pero me siento piloto, solo cambiaré de motos a coches". Hasta que llegue ese momento, el italiano continuará peleando por un Mundial donde se encuentra con 28 puntos en la general ocupando la zona baja de la tabla.

