El Marc Márquez más pesimista: "La vuelta está siendo dura, difícil..."

Marc Márquez saldrá quinto en Silverstone, donde no se ve entre los candidatos a la victoria. Sí confía en poder luchar por el podio, pero asegura que todo dependerá del ritmo que haya desde el inicio de carrera. También ha comentado que, tras el susto mayúsculo de la que ya considera su "segunda peor caída del año tras la de Jerez" y "la tercera contando aquella de Mugello", se ve "magullado" para la carrera. "Quedar de los cinco primeros ya sería un resultado bueno", destacó tras la clasificación en la que partirá desde esa posición.

"El ojo lo noto pesado, como con un poco de conjuntivitis ahora, pero no me molesta mucho. Sí que me llora más de lo normal, pero ayer sí que estaba muy mal, porque el ojo no me paraba de llorar y era muy molesto. Pero hoy no ha sido ningún problema y mañana tiene que estar mejor", sentenció el catalán sobre el estado de esa herida que se le abrió por culpa de la grava. Eso sí, su ojo derecho durante la entrevista estaba todavía perjudicado.

Este quinto puesto le coloca en buena disposición igual que ver a dos Repsol Honda en las dos primeras filas, algo insólito en más de dos años. "Todo depende del ritmo de carrera, si el ritmo es rápido es más estresante para los neumáticos y para el físico y esto nos haría llegar más apurados al final. Si el ritmo es más lento, habrá más capacidad de gestionar, pero será interesante, porque creo que Quartararo es el que tiene más ritmo, es el que va más rápido. Luego pondría a Bagnaia y luego ya estaríamos una serie de pilotos como Pol, Martín, Miller o Zarco y yo me incluyo en ese grupo en el que tenemos un ritmo similar. Al final tocará espabilarse en las últimas vueltas y dependerá mucho de quién lidere la carrera habrá un ritmo u otro y una estrategia u otra".

Pol Espargaró saldrá desde la pole y su compañero se ha alegrado. "Siempre ha sido un piloto muy rápido a una vuelta desde que ha llegado a Honda, siempre ha sacado mucho el tiempo. De hecho, este fin de semana desde el inicio los dos hemos estado en los puestos de arriba, y eso significa que aquí tenemos la oportunidad de hacer un buen resultado. Es normal, lo ha celebrado muchísimo, porque seguramente le está costando más de lo que esperaba. Eso es bueno. Yo ya lo dije, no es que vaya muy mal la moto, es la moto que he tenido en los últimos años. Una moto crítica y difícil a la que yo ahora no puedo sacarle todo el jugo, pero a la que se le saca todo el jugo es una moto competitiva".

Sobre si ya se ve más cerca de ese objetivo de estabilizarse en cabeza reconoce que "ya dije desde el principio que está siendo difícil, tienes que acertar y, sobre todo hay que entender siempre el que no puedo pilotar de manera natural, si no, cometo muchos errores y por eso tengo que ir mucho más fino, más preciso". "Eso te resta ese plus que nos hace falta, pero poco a poco estamos cada vez más cerca, cada vez más constantes en diferentes circuitos y eso es lo importante. Lo que quiero es esa progresión y lo que no quiero es lo que pasó en la primera parte de la temporada: en un circuito muy rápido, en otro muy lento. Quiero empezar a ser estable y prefiero serlo estando entre los cinco primeros de aquí a final de año que no ganar una y en tres sufrir, así que de momento lo estamos consiguiendo", destacó.

"La vuelta está siendo dura, difícil. Lo tienes que aceptar, tienes que entender siempre que no puedo pilotar natural, sino siempre cometo muchos errores. Tengo que ir mucho más fino, más preciso. Esto te resta ese plus, pero, poco a poco, parece que estamos un poquito más cerca de los de delante, cada vez más constante, en diferentes circuitos. Es la progresión que quiero. Prefiero ser estable entre los cinco primeros que no ganar una y en tres sufrir", ha remarcado un Marc algo pesimista.

