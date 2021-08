Márquez: "El Marc de antes de la lesión podría optar al título de MotoGP con esta moto"

Marc Márquez no tiene opciones de luchar por el Mundial de MotoGP 2021. El de Cervera mira al 2022, pero deja muy claro que de haber estado en plenas condiciones, no hay que olvidar su grave lesión y varios pasos por quirófano en los últimos meses, estaría luchando por el título.

"Creo que el Marc de antes de la lesión podría optar al título con esta moto. Seguramente no se podrían ganar tantas como en 2019 (12), pero se podría pelear por el Mundial y estar entre los tres primeros muy a menudo", comienza explicando en declaraciones para el portal motorsport.com.

"Y lo creo así por una sencilla razón: en los trazados en los que no he notado la limitación física, o la he notado menos, he ido mucho mejor. Pero no puedo suplirlo siempre yo, sino que la moto me debe ayudar y ahora no lo hace. Ni a mí, ni al resto de pilotos de Honda", sentencia el piloto español.

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Sachsenring Reuters

Márquez destaca que puede correr, puede competir, pero no puede hacer magia... todavía. "Ahora mi físico me permite ir en moto, pero no hacer magia. Si estuviera lejos de los demás pilotos de la marca pensaría que algo no va bien. Pero estoy por delante de ellos, a pesar de haberme perdido dos carreras", asegura.

Lejos del 100%

El catalán todavía no está al cien por cien. Se lesionó de gravedad al comienzo de la temporada 2020 y desde entonces no ha vuelto a ser él mismo. En este 2021 se perdió las dos citas de Losail y ahora marcha undécimo con 59 puntos, habiendo conseguido entrar en los puntos en seis de las nueve carreras en las que ha participado.

Lo cierto es que tampoco está siendo el año de las Honda. De hecho, Marc Márquez el mejor colocado de entre los pilotos que tiene en nómina la escudería japonesa. En el equipo confían en que el '93' continúe mejorando y muy pronto se pueda volver a ver su mejor versión.

"Obviamente, el resultado final no fue bueno, pero si miramos la carrera de Marc, podemos ver que incluso con sus problemas, pudo ir con los mejores pilotos y quedarse con ellos en condiciones de seco. Eso es importante para Marc y también muy importante para Repsol Honda, porque entendemos que está volviendo a su potencial real. Por supuesto que nos vamos de Austria perdiendo parte del potencial de nuestra RC213V, pero trabajamos constantemente para mejorar. Aún no hemos llegado, pero estamos en camino", explicó Alberto Puig, Team Manager de Honda tras el Gran Premio de Austria.

[Más información - Marc Márquez, sobre las críticas tras un pique con Mir: "Están muy sensibles"]

Sigue los temas que te interesan