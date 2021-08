Valentino Rossi confirma que será padre por primera vez: el llamativo anuncio de Il Dottore

Valentino Rossi será padre por primera vez. Tan solo unos días después de conocerse que se retira, a los 42 años, la leyenda del motociclismo ha confirmado a través de sus redes sociales que estrenará paternidad junto a su novia, la modelo Francesca Sofía Novello.

La manera de hacerlo no ha podido ser más llamativa. Tanto en Twitter como en Instagram, Valentino Rossi ha publicado una serie de fotografías con Franci en las que se puede ver al piloto italiano ejerciendo de doctor vestido con una bata blanca. Todo un Il Dottore.

Además, Rossi y Franci han confirmado que serán padres de una niña: "¡Después de una cuidadosa visita podemos informar que Franci está embarazada! Estamos esperando una niña". La modelo está en su semana 20 de gestación, por lo que se espera que la pequeña nazca a principios de 2022.

Rossi será padre por primera vez y lo hará a los 42 años, y una vez ha decidido abandonar su carrera como piloto tras 115 victorias, 235 podios, 65 poles y nueve títulos de campeón del mundo. Una auténtica leyenda del motor y del mundo del deporte que gracias a un carisma especial se ganó una legión fiel de seguidores por todos los rincones del planeta.

Adiós del '46'

Il Dottore anunció así su adiós al final de esta temporada: "Por desgracia, esta será mi última temporada como piloto de MotoGP. Me hubiera gustado seguir corriendo otros 25 años, pero creo que es el momento adecuado para tomar esta decisión. Es triste, me resulta difícil decir que el año que viene no competiré en moto. Mi vida cambiará después de 30 años. Fue una senda larga y muy divertida, con momentos imborrables".

"Esa es la diferencia entre yo y todos los otros grandes pilotos del Campeonato del Mundo. Por alguna razón muchos seguidores de MotoGP no hubieran conocido las motos de no ser por mí. Al inicio de mi carrera encendí la chispa y logré movilizar a muchos seguidores. Todavía no sé muy bien por qué. No sé por qué razón, pero fui capaz de atraer a mucha gente que no estaba interesada en el motociclismo. Entretuve a muchas personas que los domingos por la tarde se olvidaban de todo para verme correr. Todavía hoy, que no gano ni una carrera, hay gente que se acerca a mí emocionada, que se pone a llorar", continuó Rossi.

Valentino Rossi en el box de Petronas en el Gran Premio de Austria Reuters

"Los mejores momentos fueron el primer título de 500cc de 2001, el primero con Yamaha en 2004 y el de 2008, porque ya era mayor y porque competí contra Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Dani Pedrosa. Los momentos más agridulces fueron no haber podido ganar con Ducati y, sobre todo, no haber conseguido el décimo título, que creo que por velocidad y estado de forma merecía", recordó el italiano.

"Voy a echar mucho de menos la vida de deportista. Levantarme cada mañana y entrenarme por un objetivo, por intentar ganar. Me gusta esta vida. Me gusta correr con la MotoGP, trabajar con mi equipo los fines de semana de carrera e intentar arreglar todos los pequeños detalles para ser más rápido, trabajar con los ingenieros y con los mecánicos, revisar la telemetría. Voy a echar de menos esa sensación de los domingos por la mañana, ese no sentirte bien porque te atenazan los nervios dos horas antes de la carrera, porque no sabes cómo va a ir. Va a ser muy duro porque siento que soy piloto y lo seré toda mi vida", sentenció Rossi.

