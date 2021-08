Honda mira al futuro con un motor revolucionario: así se prepara el asalto al título de Marc Márquez

Honda tiene problemas y lo saben, por eso trabajan sin descanso para intentar reducir la diferencia que han abierto sus rivales con ellos. La marca japonesa dependía mucho del rendimiento de un Marc Márquez a años luz de sus rivales para marcar la diferencia respecto al resto de casa. Y ahora que el ilerdense ha vuelto a ser humano por culpa de su lesión, en la fábrica lo están notando.

El propio Marc y Pol Espargaró han reconocido en varias ocasiones que tienen algunos problemas que resolver porque es frustrante intentar competir con la montura de Honda. Le piden a su equipo que intenten traer mejoras que, poco a poco, van llegando, aunque la clave está en un motor que evolucionará en el futuro para intentar volver a lo más alto.

Desde Honda no ocultan esos problemas, sino que los asumen como parte del crecimiento y el aprendizaje y tienen localizados algunos puntos en los que trabajar, tal y como reconoció Takeo Yokoyama, director técnico de HRC desde el Red Bull Ring, en Austria.

Marc Márquez en el Gran Premio de Francia de MotoGP HONDA HRC

"Está claro que tenemos problemas. Creo que el más grande es que no sacamos el máximo beneficio al neumático trasero que se introdujo el año pasado. Vamos mejorando en eso. Muchas ideas que traemos son para mejorar eso. A ver si llegamos al nivel de otros o incluso más".

En Honda aseguran que la grave situación que ha vivido y vive Japón con la pandemia les ha penalizado mucho: "Hay mucha gente de la fábrica en Japón trabajando desde su casa. Hay un número limitado en la oficina. Pero hacemos cosas como el chasis. Nos organizamos. En general, estamos trabajando muy bien".

Aún así, han conseguido desarrollar un nuevo chasis que parece tener cosas muy positivas, aunque de momento solo han podido crear uno, el cual está testando Marc: "Sólo pudimos hacer una unidad. Decidimos que lo probara Marc. Ahora no estamos luchando por posiciones de cabeza y apreciamos su feedback. Por supuesto que Marc es el campeón, el piloto número uno, le necesitamos para ganar carreras. Los otros son buenos pilotos. Su feedback no es muy diferente".

Desde Honda se muestran encantados con el trabajo del español después de la lesión, ya que parece estar consiguiendo poco a poco volver a su mejor nivel: "Marc tiene un contrato largo. Podemos hacer un plan a largo plazo con él. Es más fácil hacer planificaciones también para el desarrollo. Tiene más pros que contras este contrato".

Marc Márquez durante el GP de Alemania Reuters

El salto para 2022

En Honda no están centrados en este 2021, sino que miran ya al futuro con la esperanza de dar con la tecla en ese nuevo y revolucionario motor que están creando para que Marc pueda volver a asaltar el título tras dos años alejado de la batalla. A pesar de que la intención que tienen es no perder velocidad punta para no ceder demasiado terreno con Ducati en este aspecto, reconocen que hay más puntos de trabajo.

"Al estar congelado el actual, llevamos dos años de desarrollo. Por supuesto, tuvimos limitaciones por la pandemia. Lo que podemos hacer para 2022 puede ser radicalmente diferente respecto a los cambios año a año que hacíamos. No queremos reducir la potencia o la velocidad máxima porque aún alguien es claramente más rápido, pero respecto a otras cosas como la frenada, la entrada en curva, en mitad de la curva, la tracción... cosas muy importantes, el objetivo en el motor es ganar un poco en todo. Intentaremos lograr buenas mejoras. Estamos en medio del proceso".

