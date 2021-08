Jorge Martín: "Ser campeón de MotoGP es mi gran sueño y tras esta victoria lo veo más cerca"

Jorge Martín se estrenó en MotoGP esta temporada. En abril sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Portugal, por el cual fue hospitalizado, pero se repuso de todo esto y hasta el momento ya ha conseguido tres poles, tres podios y una victoria. Y sueña alto, quiere ser el campeón de la categoría reina del motociclismo.

En el Red Bull Ring de Spielberg, Jorge Martín cruzó en primer lugar la línea de meta y después de esto ha hablado sobre la experiencia en una entrevista con DAZN. Comenzó refiriéndose a su accidente en Portimao: "El dolor que sufres en una caída así es algo inexplicable, no podría decir 'siento esto' porque es muy difícil de explicar, pero sí te digo que, cuando llegué a Barcelona, quería dejar las motos".

La periodista Izaskun Ruiz le preguntó entonces que ha escuchado en alguna ocasión que uno se acostumbra a las lesiones, a lo que el piloto respondió que "más que acostumbrarte es que se te olvida el dolor". "He aprendido que tengo que tomarme las cosas con mucha calma, no voy a volver a salir a un entreno a jugarme el pellejo", añadió el madrileño.

Jorge Martín afirmó después que debe confiar más en sí mismo: "Tengo que confiar un pelín más en mí porque, a veces, en mi equipo me ven capaz de ganar, pero a mí me cuesta creérmelo. Es que, estamos en MotoGP, ¡todavía no me lo creo! No el hecho de ganar, sino de estar aquí". "Lo que más me impresiona no es que sea mi sexta carrera, es que es mi tercera carrera en la que estoy en una forma física decente y hacer estos números me impresiona a mí mismo", agregó.

Su gran sueño es ser campeón de MotoGP y así lo puso de relieve: "Este resultado no me lo va a quitar nadie, he hecho ya el trabajo del año, me puedo ir a casa y todos contentos, pero está claro que somos pilotos y siempre queremos más. Ser campeón de MotoGP es mi gran sueño y después de esta victoria lo veo más cerquita, me da mucha confianza de cara al futuro".

Para llegar a lo más alto, por el camino hay que hacer muchos sacrificios: "Ha habido dos ocasiones en las que estuvimos a punto de dejarlo, pero gracias a la ayuda de mi familia, nos iban dando 500 euros al mes mis abuelos, mi tío y, sobre todo, mis padres con todo su esfuerzo. No recuerdo haberme ido de vacaciones con mis padres nunca, por ejemplo".

"No he tenido que tocar nada en la Ducati, está hecha para mí"



"La Ducati, por suerte, es una moto que no he tenido que hacer nada del otro mundo para adaptarme, es una moto que está hecha para mí", continuó explicando para finalizar hablando de su objetivo de este año: "Nunca he conseguido el Rookie del año y eso me haría mucha ilusión, está claro que todos los pilotos tenemos algo en mente que es ser campeón de MotoGP algún día".

