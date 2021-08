Una caída y un problema en el ojo frenan a Marc Márquez: obligado a parar pensando en Gran Bretaña

Marc Márquez estaba viviendo una jornada perfecta en el Gran Premio de Gran Bretaña. El de Cervera marcaba el mejor tiempo en la sesión matinal de libres, pero en una curva perdió el equilibrio en la moto y se fue al suelo. Lo hizo a una velocidad aproximada de 274 kilómetros por hora y, por suerte, logró protegerse para evitar una lesión mayor. Sin embargo, algo de arena se le coló en uno de los ojos y Márquez tendrá que estar alejado de la pista las próximas horas.

El español no ha podido ni atender a la prensa y ha sido su equipo de comunicación el que ha trasladado su estado físico. Sin lesiones de gravedad, ese problema en el ojo es el que le ha obligado a descansar. Un accidente a más de 270 km/h que, pese a la impresión de las imágenes, no ha supuesto ningún inconveniente físico para el de Repsol Honda.

"En esa caída me ha entrado arena en el ojo y eso ha provocado una pequeña herida que durante los segundos entrenamientos libres me molestaba porque me lloraba el ojo, aunque no era ningún problema", ha explicado Marc Márquez, que ha acudido al hospital.

"Pero cuando he acabado sí que como se ha secado más el ojo, la herida ha ido un poco a peor y he ido al hospital a que me lo limpiasen", ha reconocido un Márquez que finalmente terminó con el mejor quinto tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres en Gran Bretaña.

Márquez, buenas sensaciones

Pese a todo, se espera que no sea algo de gran alcance. "En teoría no tiene que ser nada grave, me han dicho que mañana estará bien, pero necesito descanso, estar con el ojo cerrado y, en resumen, se puede decir que estoy contento de cómo ha ido la primera jornada", ha subrayado Márquez. "Me he sentido bien encima de la moto y parece que aquí funciona bien y tenemos un buen nivel, así que a ver si lo podemos mantener de aquí al final del fin de semana".

La jornada ha ido "bien desde el inicio" y los problemas en el hombro, una de las principales limitaciones de Márquez, no le han pasado factura. "He podido salir y pilotar como me gusta, como quería, aunque ha sido una lástima la caída al final del primer libre que ha trastocado un poco los planes para los segundos libres", ha indicado el piloto tras la jornada matinal.

Las próximas horas, por lo tanto, deberán ser de máxima calma para un Marc Márquez que sigue luchando con los contratiempos. A esa lesión de hombro que tantos problemas le ha generado en los últimos meses se suma este problema en el ojo que le ha frenado justo cuando estaba en su mejor momento. El de Cervera, pendiente de evolución, espera poder dar guerra en la carrera.

