Valentino Rossi: "¿Si Marc Márquez está contento con mi retirada? La relación está oxidada"

El pasado 14 de noviembre, Valentino Rossi cerró su carrera en el motociclismo tras la última carrera del Mundial de MotoGP de 2021. Desde entonces, varios son los homenajes que le han hecho al italiano y el último ha sido con motivo de la condecoración que ha recibido el piloto durante su visita al EICMA de Milán (el Salón de la Moto). Allí se ha acordado de uno de los grandes rivales que ha tenido a lo largo de su carrera: el español Marc Márquez.

Fue el programa Striscia la Notiziam el que ha premiado a un Valentino Rossi que ha recibido este galardón en otras siete ocasiones. Del Tapiro D'Oro a una versión en diamantes para la ocasión. Y es que no todos los días se retira una leyenda como 'Il Dottore', nueve veces campeón del mundo.

El programa citado es de un particular humor y por ello Rossi no dudó en bromear todo lo que pudo. Y también se acordó de un Márquez que no estuvo en su despedida en Valencia. "¿Si Marc está contento con mi retirada? No le pregunté, la relación se ha mantenido oxidada desde la carrera en Malasia en adelante", afirmó el italiano.

Valentino Rossi en su despedida de MotoGP en Cheste EFE

Fue en el año 2015 cuando la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez se rompió. El '46' no olvida los "malos recuerdos" de aquella temporada y también tiene igual de claro que lo que le hizo el piloto de Cervera es "imperdonable". Quién se sabe si algún día las aguas volverán a su cauce, tal y como ha pasado entre el propio 'Vale' y Jorge Lorenzo. De hecho, este último señaló que desde aquel incidente en carrera entre ambos "Márquez ya no quiso que Valentino ganara el Mundial".

Mirando al futuro

Sin poder superar lo sucedido con Marc Márquez, el italiano mira hacia el futuro y lo hace sin dejar de lado el mundo del motor. Pero pasará de pilotar sobre dos ruedas a hacerlo sobre cuatro. Al menos esa es su intención. Aunque ha reconocido que no será fácil vivir el Mundial de MotoGP desde el sofá: "Cuando se reanude la competición será difícil, pero dejarlo fue la decisión correcta y voy a correr con coches de todos modos. Desde luego, no me voy a jubilar".

Este salto al automovilismo pasa por citas tan míticas como las 24 Horas de Le Mans, aunque si su nombre se ha vinculado siempre a una escudería, esta es Ferrari. Paso a paso, Rossi irá viendo qué es mejor para seguir con su carrera profesional. Siempre le ha gustado ganar y por ello no dará un paso en falso después de haber finalizado su etapa como piloto de motociclismo como uno de los más grandes de todos los tiempos.

