El ciudad mediterránea donde se refugia Fernando Alonso tras ser padre con Melissa Jiménez y está a 500 km de Barcelona

El pasado 25 de marzo, mientras el paddock de la Fórmula 1 se preparaba para volar hacia Japón, Fernando Alonso vivió el momento más importante de su vida fuera de un circuito. Melissa Jiménez daba a luz en Mónaco al primer hijo del piloto asturiano, un niño que llevará el nombre de su padre: Fernando.

El bicampeón del mundo llegó a Suzuka con el retraso justo para disputar los Libres 2, con cara de no haber dormido y con el único comentario que importaba: "Todo salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Estoy muy contento, es un momento superfeliz, muy especial".

Tras competir en Japón, el piloto de Aston Martin tendrá un mes por delante -hasta el siguiente Gran Premio, en Miami, del 1 al 3 de mayo- para pasar tiempo con su familia y el bebé recién nacido.

El epicentro de esa nueva vida es el Principado de Mónaco, a algo más de 500 kilómetros de Barcelona, donde la pareja tiene instalada su residencia desde hace tiempo.

Alonso reside en un exclusivo ático en el distrito de Montecarlo, una vivienda que sus allegados describen como "funcional y discreta", donde la privacidad manda por encima de cualquier ostentación.

Fernando Alonso, en el paddock de la F1 Europa Press

El piloto eligió el principado después de años de vida en Suiza, primero en Mont-sur-Rolle, junto al lago Lemán, y después en Lugano. El salto al Mediterráneo fue deliberado: "Elegí Mónaco porque me encanta el mar. En Lugano tengo una casa que me encanta, enfrente del lago, pero no es lo mismo que el mar", explicó en su día.

Un vecindario de pilotos

Alonso no está solo en ese rincón del sur de Francia. Mónaco es desde hace décadas el lugar de residencia predilecto de los pilotos de F1: baja fiscalidad, seguridad, discreción y una infraestructura de transporte que facilita los desplazamientos continuos a aeropuertos y circuitos de toda Europa.

El aeropuerto de Niza, a apenas veinte minutos, convierte la ciudad-estado en una base de operaciones ideal para quien viaja cuarenta semanas al año. Desde su ático, Alonso puede llegar a cualquier Gran Premio europeo antes que la mayoría de sus rivales.

Melissa Jiménez, periodista deportiva conocida por su labor en DAZN y su dominio de cinco idiomas, se instaló en Mónaco junto a Alonso hace tiempo. Con ella viajaron también sus tres hijos del anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra, que se habrían adaptado bien a la vida en el principado.

Ahora, Fernando Jr. se suma a esa familia ensamblada que ha encontrado en la Costa Azul su hogar. Para la pareja, que lleva tres años de relación mantenida con el máximo hermetismo, la llegada del bebé cierra un ciclo que el propio Alonso había verbalizado en 2024: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años".

Mónaco es el presente, pero Oviedo sigue siendo el alma. Alonso posee en las afueras de su ciudad natal una mansión valorada en 10 millones de euros, con campo de golf, pista de karts, piscina, spa, sala de cine y un museo donde guarda los coches más emblemáticos de su carrera. Esa finca es el refugio emocional que el piloto atesora desde hace años.