El vacío legal que usó Aston Martin para ganar el podio de Fernando Alonso y que la FIA cambiará

Fernando Alonso, Aston Martin y todos sus fieles pasaron de la alegría al enfado y nuevamente al éxtasis en cuestión de horas. Y todo porque el piloto asturiano acabó en tercera posición en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1, pero una sanción de la FIA le dejó en cuarto lugar.

Sin embargo, Aston Martin trabajó para encontrar una alegación viable que devolviese el podio al español. Y la encontró. En el caso en cuestión, la norma no dice estrictamente que no se puede tocar el coche, sino que los mecánicos no pueden comenzar a trabajar en él antes de que se cumpla la penalización.

Se argumentó y demostró que en otras ocasiones había pasado esto sin sanción. Y así Alonso se queda con su segundo tercer puesto consecutivo en la actual temporada del Mundial de F1. Mientras que desde la FIA prometen que estudiarán el caso para tener y ofrecer una definición clara a esta clase de supuestos antes del GP de Australia.

La sanción

El caso comenzó ya antes de que los semáforos se apagasen. Al completar la vuelta de formación, Fernando Alonso se colocó en la segunda posición, acompañando en la primera línea al Red Bull de Sergio 'Checo' Pérez. Y fue en el momento de detener su monoplaza cuando el neumático delantero izquierdo se quedó fuera de la caja pintada.

Los comisarios tomaron nota de lo sucedido y sancionaron al piloto español con 5 segundos de penalización en su parada en boxes. Esto ocurre en la vuelta 18. Es entonces cuando el asturiano entró para cambiar sus Pirelli. Los mecánicos no podían trabajar en su coche hasta pasados los 5 segundos y acabó firmando una parada de 8.56 segundos.

Max Verstappen, 'Checo' Pérez y Fernando Alonso, en el podio del Gran Premio de Arabia Saudí de la F1 2023 Reuters

En primera instancia, desde el Centro de Operaciones Remotas consideran que en Aston Martin todo estuvo correcto. Pero ya al final de la carrera, los comisarios comunicaron que habían visto una incidencia. Pese a ello, Fernando Alonso se subió al podio junto a 'Checo' Pérez y Max Verstappen. Sin embargo, luego se conoció que le sancionaban con otros 10 segundos y, por tanto, bajaba hasta el cuarto puesto.

Esto, pasadas ya unas horas. Aunque en Aston Martin no perdieron el tiempo y se pusieron manos a la obra para encontrar posibles alegaciones ante lo sucedido. El objetivo, recuperar el tercer puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí.

Recurso y normativa

El mensaje de la FIA decía lo siguiente: "El director de carrera y el director deportivo mostraron a los comisarios pruebas en vídeo de cómo el coche 14 cumplió la penalización. Declararon que lo acordado en las reuniones (del Comité de Asesoramiento Deportivo) con los equipos era que no se podía tocar ninguna parte del coche mientras se cumplía una penalización, ya que esto constituiría trabajar en el coche. En este caso, estaba claro que el coche fue tocado por el gato trasero".

Ante esto, y convocado un representante de Aston Martin, desde la escudería de Silverstone se presentaron alegaciones. Se argumentó que en el reglamento no se disponía de manera estricta ninguna regla sobre tocar el coche, y para ello pusieron pruebas de casos pasados en los que no hubo sanción. Lo que se dicta es que no pueden trabajar en él hasta que se cumpla la penalización de tiempo.

En concreto, Aston Martin se aferró al artículo 54.4 c) del Reglamento Deportivo 2023 de la FIA: "Mientras un monoplaza esté parado en el pit lane como resultado de incurrir en una penalización de acuerdo con los Artículos 54.3a) o 54.3b) anteriores, no se podrá trabajar en él hasta que el coche haya estado parado durante la duración de la penalización".

De ahí que desde la escudería británica se defendiesen con el argumento de que tocar con el gato el monoplaza no es lo mismo que trabajar en él. Y, ante esta laguna o vacío legal, desde la FIA decidieron desdecirse y devolver el tercer puesto en Arabia Saudí a Fernando Alonso.

Fernando Alonso, en el podio antes de ser penalizado REUTERS

Después de todo el lío, con Mercedes y Aston Martin enfrentados, desde la FIA ya han advertido que van a estudiar la normativa para que antes del inicio del Gran Premio de Australia esto no vuelva a pasar: "La solicitud a los comisarios para la revisión de la decisión inicial se hizo en la última vuelta de la carrera. La posterior decisión de los comisarios de escuchar y conceder el derecho de revisión por parte del competidor fue el resultado de nuevas pruebas relativas a la definición de 'trabajar en el coche', para lo cual había precedentes contradictorios, y esto ha quedado expuesto por esta circunstancia específica".

"Por lo tanto, este tema se abordará en el próximo Comité de Asesoramiento Deportivo que tendrá lugar el jueves 23 de marzo, y se emitirá una aclaración antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de la FIA de 2023. Este enfoque abierto a la revisión y mejora de sus procesos es parte de la misión en curso de la FIA para regular el deporte de una manera justa y transparente", sentenciaron desde el organismo rector del automovilismo.

