La vuelta de Carlos Alcaraz al nº1 y el desafío que le espera: "Está deseando enfrentarse a Djokovic"

En un mes se ha pasado de las dudas a la confirmación. Carlos Alcaraz vuelve a ser el tenista más temido de todo el circuito. En Indian Wells alcanzó su tercera final en los tres torneos que ha disputado en lo que va de año y la ganó ante Daniil Medvedev, que acumulaba una racha de 19 victorias seguidas.

El ruso era la raqueta más en forma y ahora lo es Alcaraz tras cortar su racha. Vuelve a ser el número 1 del mundo y suma 14 triunfos por solo una derrota en 2023. El susto de la final de Río de Janeiro ha quedado atrás. "Dos o tres juegos malos ante Sinner" es lo único que le pueden achacar en su equipo. "Pero se repuso enseguida y todo lo demás ha sido de un nivel realmente alto", rematan sobre lo visto en Indian Wells.

Apenas hay tiempo para celebrar. Ya viaja acompañado de Juan Carlos Ferrero y Juanjo Moreno, su fisio, a Miami. En un torneo de condiciones algo distintas a las de Indian Wells, Carlos Alcaraz afrontará un doble reto: defender la corona del primer Masters 1.000 que ganó en su carrera y retener el número 1 sobre Novak Djokovic.

Hasta ahora el serbio y Alcaraz se han evitado, aunque sea sin quererlo. En Miami volverá a no estar Nole, por su veto en Estados Unidos por no vacunarse contra la Covid-19. Sin embargo, el torneo supondrá un enorme reto para Carlos ya que -como vigente campeón- solo ganar le valdrá para defender su ventaja de 260 puntos sobre Djokovic. Todo pasa por lograr el Sunshine Double, así se llama la consecución seguida de los títulos de Indian Wells y Miami, algo que solo han logrado 7 tenistas en la Historia.

"Lo puede hacer", dice Antonio Martínez Cascales en conversación con EL ESPAÑOL. Uno de los mentores de Alcaraz y director de la JC Ferrero Equelite que ya le dijo hace seis meses, cuando acababa de alcanzar el número 1 por primera vez, que un objetivo para este año sería recuperarlo vaticinando que lo perdería sin remedio alguno. "Y se ha dado pronto", celebra felizmente.

Ese mismo discurso seguía el propio Carlos tras ganar en Indian Wells: "Va a ser complicado mantener el número uno durante todo el año", admitía a sabiendas de que el año es muy largo y habrá idas y venidas entre él y Djokovic, y quién sabe si algún invitado más.

"No estoy pensando en eso. Obviamente voy a pelear por mantenerlo [el número 1] lo máximo posible, pero creo que estar todo el año va a ser prácticamente imposible. Lo que tengo que pensar es en recuperarlo cuando lo pierda y jugar en mi mejor versión cada torneo", añadió Alcaraz al respecto.

Carlos Alcaraz, en Indian Wells 2023 Reuters

Antonio remarca: "El objetivo que ha manifestado este año es ganar torneos y ganarlos te lleva a estar arriba en el ránking". El plan está siendo bordado por Carlos, que abrió su temporada en Buenos Aires y lo ganó, se quedó cerca de repetir en Río -cuando se lesionó en la final contra Cameron Norrie- y ahora en Indian Wells ha logrado su triunfo más importante en lo que va de temporada.

En el camino se quedó sin jugar Acapulco por los problemas físicos. Si bien la lesión que tuvo en Brasil acabó no siendo seria, en su equipo mantienen que fue buena decisión no competir en México: "Terminar en tierra un domingo por la noche y tener que jugar el martes en dura no tiene mucho sentido. Posiblemente, vino hasta bien", apuntan sobre no haber arriesgado en ese caso.

Cita con Djokovic

Tras Miami, tocará otro cambio de pista para arrancar la gira de tierra batida. Lo prevén más duro. Ahí está el ejemplo de Carlos el año pasado, que ganó el Masters 1.000 estadounidense y diez días después cayó en su debut en Montecarlo ante Korda. En el torneo monegasco, para el que también está inscrito Rafa Nadal en su vuelta al circuito, estará Djokovic.

Carlos y Novak solo se han enfrentado una vez. Fue en las semifinales del Mutua Madrid Open del año pasado, en semifinales. Alcaraz, que venía de ganar a Nadal en cuartos de final, batió al serbio en tres sets -dos de ellos se fueron al tie break-. Desde entonces no se han enfrentado y se tienen ganas. En el entorno de Carlos lamentan que Djokovic no haya podido competir las últimas semanas.

"Seguro que se va a dar", dice Martínez Cascales. Lo tienen claro. Alcaraz y Djokovic han de encontrarse en esta gira de tierra batida. "Carlos está deseando tener ese duelo, igual que lo estará Nole", añade quien fuera el preparador de Ferrero. Mismo mensaje que el propio tenista dejaba en Indian Wells: "Si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor. Lo echamos de menos en la gira y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto".

El misterio está en quién será el 1 y quién el 2 cuando se midan. En Montecarlo podría ocurrir, además de que ambos tienen muchos puntos que sumar allí -Djokovic también cayó en su debut en 2022 ante otro español, Davidovich-. Luego habrá que esperar a Madrid y/o Roma, ya que antes Carlos jugará el Godó y Nole en Banja Luka. En el Masters italiano, la antesala de Roland Garros, Alcaraz tiene pista libre para sumar tras no jugar allí el año pasado, mientras Djokovic acabó campeón.

Djokovic y Alcaraz se saludan tras un partido en el Mutua Madrid Open EFE

"Djokovic al 90% ya es un jugador prácticamente imbatible, pero Carlos evidentemente ha crecido", analiza Antonio. "Ha ganando en experiencia y en Indian Wells se vio que es más maduro, sacando muy bien... No hablo de jugar mejor sino de jugar más. De regularidad, de jugar a su nivel más veces. Claro que puede mejorar, pero que si en los partidos tiene un 70% de puntos buenos, que suba a un 75%. En este último torneo, eso se ha visto bastante claro", añade en cuando a lo diferente que sería un duelo de su pupilo con Nole un año más tarde del primero, que ya ganó.

Lo tienen bastante claro en el círculo que rodea al número 1. La clave es "el torneo a torneo" y seguir ganando títulos, que retener o recuperar -según las circunstancias- la corona del tenis mundial será una consecuencia. Entre ceja y ceja está medirse con Djokovic, "que sería lo mejor para deporte". Los grandes tienen que jugar entre ellos a menudo.

