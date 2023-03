Alonso carga contra la FIA: "Ha tenido una hora para dar la penalización y lo ha hecho un poco mal"

Fernando Alonso parecía volver a tocar la gloria de nuevo con un flamante tercer puesto tras una excelsa carrera, siendo el primero de los mortales. Al igual que sucediese en Bahrein, el español acabó detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Sin embargo, la alegría se iba a tornar en decepción minutos después del Gran Premio.

Todo se debe a una sanción de la FIA sobre el piloto español. Tras acabar las 50 vueltas correspondientes, se decidía castigar a Fernando Alonso por cometer un error en boxes en los cinco segundos que cumplía tras arrancar de manera incorrecta en la parrilla de Arabia Saudí. Una decisión que no ha sentado nada bien al de Aston Martin.

"He cometido un error y, cuando me dijeron que tenía que penalizar cinco segundos pensé: 'tengo que conducir más rápido para compensarlo'. Pero tengo que revisarlo. Estos chicos me dan energía y han empujado en la qualy y en la carrera. Los Red Bull están un poco lejos de nosotros, pero el resto está detrás. Así que perfecto", esgrimía tras lo sucedido.

"Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme me habría importado más, pero después de la celebración, del champán, de tener a todos nuestros sponsors en el podio... Y después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente...", recalcaba Alonso mientras atendía a los medios tras concluir la ceremonia del podio.

Una manera amarga de expresar el sentimiento de rechazo a la sanción remitida por la FIA. El español se mostró visiblemente enfadado por la actitud del organismo, que fue publicada una vez terminó la carrera y le privó, una vez realizada la ceremonia en Yeda, de llegar a las tres cifras en podios.

🗣️ @alo_oficial: "Si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización, HUBIERA TIRADO MÁS"



Y justo cuando lo está diciendo llega Russell a decirle que lo siente. ¡Vaya momentazo! 😂#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/XcimxH0XVz — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2023

"Estamos viendo porque el equipo no está de acuerdo. A ver lo que pasa al final. Que me quiten lo bailado, he disfrutado del podio. La FIA no ha quedado muy bien porque ha tenido una hora para dar la penalización y lo ha hecho todo un poco mal", resaltaba en DAZN, indignado por producirse de ese modo.

Aún así, contento

No obstante, no fueron todas malas noticias para él. Fernando Alonso analizó todo lo sucedido a lo largo de los 50 giros por línea de meta. Aún así, quiso resaltar varios aspectos positivos sucedidos en el fin de semana, donde se han convertido en la principal alternativa a Red Bull.

"El objetivo de este fin de semana era ver cómo de competitivos podíamos ser aquí, en un circuito muy diferente a Bahréin, y éramos el segundo coche más rápido. Pudimos controlar a los Mercedes y a los Ferrari todo el tiempo, incluso pudimos aumentar la distancia con ellos cuándo y cómo queríamos", explicaba Alonso.

"Yo también podía más, pero como no habían dicho nada... Era una carrera de controlar a Mercedes y a Ferrari, y aun así íbamos más rápidos que ellos. Estoy con muy buen sabor de boca. Ya sé que ahora duele un poco no estar en el podio. A lo mejor no lo he asimilado todavía, porque como he estado con la emoción en el podio, estoy a tope aún", agregaba.

