Toto Wolff desmiente que pensase en Alonso para la próxima temporada: "Nunca le llamé"

Esta temporada Mercedes renovó a Valtteri Bottas. Pero los rumores de una posible salida que abriera la puerta a alguno de los grandes pilotos del Mundial, o incluso de los que no están ya en el campeonato, cogieron fuerza durante todo el año.

Pero Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, se ha encargado de dejar bien claro en una entrevista en Sky que en ningún momento pensó en nadie más. "Hay pilotos de nivel muy alto, pero solo si no es posible seguir con lo que tengo es cuando hablo con otros", argumentaba el alemán cuestionado por si habían sondeado a Fernando Alonso, Sebastian Vettel o Max Verstappen.

"Tenemos el mejor equipo. La relación de Lewis y Valtteri es genial, no podemos tener una mejor pareja de pilotos", comentaba Wolff alejando la posibilidad de la vuelta del piloto asturiano a la Fórmula 1.

"La relación entre ambos es fantástica, así que no, nunca he llamado a Vettel, Alonso o Verstappen y creo que si Bottas empieza bien el año puede ganar el Mundial porque es muy fuerte de mentalidad", subía la apuesta el jefe de Mercedes por un Bottas que no ha firmado "para ser segundo piloto de Lewis". "Hemos elegido a dos pilotos para ganar el Mundial", sentenciaba Wolff.

[Más información: Fernando Alonso alcanza el podio en su primera prueba en el territorio del Rally Dakar]