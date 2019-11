Simeone pide concentración: "Tenemos que convencernos de lo que podemos hacer"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado que su equipo necesita más convicción, concentración y regularidad en este inicio de temporada y remarcó que el conjunto rojiblanco con él como técnico lleva "unas ideas desde hace años" y tiene que "volcarlas dentro del campo".



"Necesitamos convencernos a nosotros mismos de lo que podemos hacer y encontrar la regularidad, que es lo que estamos buscando", remarcó el argentino sobre el actual momento, que calificó como "complejo" debido a la baja de "tres jugadores importantes dentro del plantel desde una cantidad enorme de partidos".



El técnico se refiere a las ausencias por lesión de José María Giménez, Joao Félix y Stefan Savic, que tampoco estarán listos contra el Espanyol. El central uruguayo se perderá su quinto encuentro seguido, el atacante portugués el sexto y el defensa montenegrino el séptimo por diferentes dolencias.



"Cuando estemos todos, siempre vamos a tener más fortalezas en la competencia interna que nos van a generar seguir mejorando en nuestro juego", explicó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde dispuso de Felipe Monteiro, ya superado un golpe de Leverkusen.

Superar la derrota

Después del choque en Alemania, con la derrota por 2-1, Simeone enfocó a la motivación como la causa de los últimos primeros tiempos. "Seguramente, los futbolistas la tienen siempre, sobre todo con el respeto hacia el club en el que juegan, pero está claro que hay veces que se despiertan mejor o peor en ese estado emocional y en esa parcela es cuando el entrenador tiene que entrar", afirmó.



"Llevamos unas ideas desde hace años. Evidentemente, las tenemos que volcar dentro del campo, que por momentos se ven y por momentos no. Hemos sido irregulares como casi todos los equipos de la Liga este año. Hemos hecho pasajes buenos, pasajes malos... Necesitamos trabajar sobre la concentración, la regularidad y eso te lo da el campo y no las palabras. El campo en el entrenamiento o el campo cuando tienes que competir", repasó.



Simeone insistió de nuevo en el partido a partido. No mira más allá. Sólo al encuentro con el Espanyol en el estadio Metropolitano. "Nos enfrentamos a un rival que con la llegada del nuevo entrenador tendrá una motivación importante. Será un partido complejo. Tenemos el pensamiento en nada más que ese partido", dijo.

Cambios frente al Espanyol

No desveló si hará cambios en el once titular en el partido de este domingo, aunque sí ha ensayado con tres novedades: las entradas de Vitolo, el mexicano Héctor Herrera y Kieran Trippier por Diego Costa, Renan Lodi y Santiago Arias.



"Siempre estamos buscando lo que entendemos que podemos generar en el partido de mañana para sacarlo adelante. Y no cambiaremos. A partir de lo que necesite el equipo y las situaciones que uno ve en consecuencia del partido que tenemos que jugar, armaremos el equipo", declaró el entrenador, que también habló de Lodi.



"Lodi está haciendo un ingreso en un club tan importante como el Atlético de Madrid de una manera extraordinaria. Ha llegado y se ha incorporado muy bien. Ha aprendido un montón de situaciones que lo han hecho mejorar, ha jugado casi siempre de titular por merecimientos propios, ha llegado a su selección... Y, siendo joven, eso no es fácil y lo ha resuelto de una manera extraordinaria".



"Esperemos que siga en esa línea. Como todos los futbolistas, tiene quizá algún momento de bajón desde el lado futbolístico. Es fútbol. Lo necesitamos y está claro que va ser importante en todo el año para nosotros", apuntó.

