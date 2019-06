Fernando Alonso se ofrece a volver a la Fórmula 1 tras ganar el Mundial de Resistencia

Tras el contratiempo de las 500 Millas de Indianápolis, Fernando Alonso ha vuelto a sonreír proclamándose campeón de las 24 Horas de Le Mans y del Mundial de Resistencia. El piloto asturiano se subió a lo más alto del podio eufórico y, tras volver a vivir un momento de gloria, ha concedido una entrevista a la revista Man In Town para reflejar algunas expectativas de su futuro.

En primer lugar, dejó claro que no se iba a cerrar puertas de golpe y que volver a la Fórmula 1 podría ser una opción si todo sale según lo previsto: "En el futuro estoy abierto a propuestas interesantes. Si decido regresar a la Fórmula 1, es sólo si hay una posibilidad real de ganar el Mundial, no me interesan los proyectos que comienzan de cero, quiero un coche ganador de inmediato. Si la Fórmula 1 aparece de nuevo de una manera atractiva, no tengo ninguna duda: volvería al Gran Circo".

Por otra parte, desveló que sigue manteniendo contacto con Ferrari pero salvó las distancias cuando habló de Maranello: "Les recomiendo paciencia, no es fácil cuando cada fin de semana esperas una victoria; Ferrari es el equipo más conocido y querido del mundo. Cuando corría para ellos, carecían de habilidades y de recursos técnicos, pero éramos muy competitivos, ahora el clima es muy competitivo, pero la presión excesiva no ayuda, ni el Mercedes, que es muy fuerte".

Fernando Alonso conquista las 24 Horas de Le Mans 2019 EFE

Las mejores sensaciones para los mejores retos

También admitió haber tenido contacto con Mercedes en el pasado y que la edad no es ningún incoveniente para volver a la Fórmula 1 si el cuerpo se lo pide: "En el pasado he tenido contacto con Mercedes. Ya en 2016, cuando Nico Rosberg decidió renunciar, hablé con Toto Wolff, pero al final nunca llegamos a un sí definitivo. Sientes que tu cuerpo responde mejor entre los 25 y los 30, son los años en los que me sentí físicamente más fuerte, pero la experiencia que adquieres con el paso del tiempo también tiene su importancia".

