Nueve carreras en seis meses y un 2020 completo: así es el futuro de Alonso tras ganar Le Mans

Fernando Alonso ganó este domingo las 24 Horas de Le Mans por segundo año consecutivo. El circuito de La Sarthe no solo fue testigo de una nueva hazaña del español sino del cuarto título mundial de su carrera deportiva.

Alonso, nacido hace 37 años en Oviedo, se proclamó campeón del mundo de kárting en 1996, en categoría júnior, cinco años antes de debutar, a los 19 en la categoría reina del automovilismo, en la que capturó los títulos de 2005 y 2006 de Fórmula 1, con Renault, que festejó, en ambas ocasiones en el circuito de Interlagos de Sao Paulo (Brasil).

Al asturiano la bastaba este fin de semana con acabar séptimo, pero repitió victoria en la prueba de un día más importante del mundo, que había ganado hace justo un año junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima y se aseguró la victoria final en el Mundial de Resistencia en su Súpertemporada 2018/2019, que concluyó este domingo.

Fernando, que firmó las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en Fórmula 1, cerró su participación en el WEC -un campeonato que no disputará la próxima temporada- con cinco triunfos -las dos de Le Mans; las dos que consiguió en las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) y la de las 1.000 Millas de Sebring (Florida, EEUU)- y con dos segundos puestos: los que firmó en las Seis Horas de Fuji (Japón) y en las Seis Horas de Shanghái (China).

Fernando Alonso, junto a sus compañeros, tras conquistar el Mundial de Resistencia EFE

Además, en estos meses tras su salida de la Fórmula 1 ha sumado otra victoria emblemática: las 24 Horas de Daytona, completando un palmarés histórico al que solo le falta las 500 Millas de Indianápolis para obtener la tan ansiada Triple Corona: Ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis, algo logrado solo por un hombre es toda la historia: el británico Graham Hill.

El calendario de Alonso

Aunque tras Le Mans 2019 se acaba el calendario de pruebas programado por Fernando Alonso para esta temporada, el asturiano ha confesado que tras el verano seguirá y lo hará participando en hasta nueve pruebas.

"Participaré en nueve pruebas durante lo que queda de año, añadí una esta semana", bromeaba estos días durante una rueda de prensa en Le Mans. "De karting van a ser dos. Sé que hay curiosidad pero todo a su debido tiempo. Sé lo que voy a hacer en la segunda parte del año, en el 2020. Un piloto no está tirando la moneda al aire a ver qué voy a hacer el año que viene. A estas alturas ya tienes un programa de carreras establecido, pero todo a su tiempo, ahora Le Mans merece toda la atención y mi esfuerzo mental", explicó el asturiano.

Las opciones de cara a 2020 son innumerables. Una de las pruebas que más ha sonado ha sido el Dakar. El rally más duro del mundo se estrena en Arabia Saudí y tienta a Alonso para que participe. Toyota, actual campeón de la prueba y uno de los equipos más fuertes, ofreció un test privado al asturiano, algo que abriría la puerta a ir juntos al Dakar.

Fernando Alonso prueba el Toyota ganador del Dakar 2019

"Aún no he decidido si participaré en el Dakar el próximo año. Es posible, ya que estoy buscando nuevos retos. Quiero salir de mi zona de confort y aprender cosas nuevas. Sería interesante, pero todavía no lo sé. Indianápolis y la Triple Corona siguen siendo mis principales metas. Lo hemos intentado este año y hemos fracasado. En el futuro, sin duda, habrá un nuevo intento", aseguró Alonso en una entrevista concedida al canal galo, France TV.

¿Volver a la Fórmula 1?

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es uno de los rumores más habituales desde que decidió salir a finales de 2018. En la parrilla actual, dos escuderías encajarían en la estructura que el asturiano pide para regresar.

Por un lado, McLaren ha confirmado su paso hacia adelante, aunque aún está lejos de poder optar a las cotas más altas. Por otro, Ferrari no pasa por uno de sus mejores momentos y los más críticos señalan a Vettel como el culpable de no lograr unos resultados similares a las prestaciones del monoplaza.

Fernando Alonso, en las 500 Millas de Indianápolis

Por el momento, en Ferrari solo hay silencio a cerca de Alonso y confían en que el alemán logre revertir el mal inicio de temporada. Por su parte, en McLaren no parecen contar con el asturiano e incluso le cierran la puerta hasta dentro de varios años.

"Tenemos contratos a largo plazo con nuestros pilotos actuales (Lando Norris y Carlos Sainz) y también estamos muy satisfechos con ellos. Afortunadamente, Fernando aún no ha llamado. Actualmente, no hay asientos disponibles. Nuestros pilotos actuales lo han hecho muy bien hasta el momento. Han logrado la Q3 en el 50 por ciento de los casos. Además, se llevan bien, así que no tengo por qué preocuparme cuando luchan entre ellos", comenta el CEO de la escudería de Woking Zak Brown.

