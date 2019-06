"Di María alquiló o compró su puesto con la selección argentina"

La selección de Argentina no ha tenido su inicio deseado en la Copa América. El equipo de Lionel Scaloni se veo superado por una Colombia que fue capaz de marcar dos goles para llevarse el gato al agua, siendo Roger Martínez y Duván Zapata los goleadores. Tras ello, las críticas se han vuelto a desatar contra Argentina y el exfutbolista Leopoldo Jacinto Luque ha cargado sobre todo contra Ángel Di María en los micrófonos de Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad.

Los jugadores de Argentina tras la derrota contra Colombia REUTERS

Quien fuera campeón del mundo con Argentina en 1978 ha realizado unas declaraciones muy duras contra el exjugador del Real Madrid y ha puesto en duda su puesto en la selección: "No sé si alquiló o compró el puesto en la selección. Ni un buen centro, tampoco una diagonal y pocos goles".

Por otra parte, la figura de Leo Messi también fue objeto de debate, pues no terminar de sacar su mejor rendimiento con su selección y Leopoldo Jacinto Luque no se resistió a compararle con Maradona: "Está todo bien con él. Me asombra cuando hace ciertas jugadas y goles espectaculares, pero hay momentos que las cosas no salen y no impone todo lo que él sabe hacer. A Maradona no le salían las cosas y agarraba dos pelotas, hacía dos jugadones y se terminaba la historia. Tenía más carácter".

La victoria del rival 'inferior'

Finalmente, el exjugador volvió a la línea crítica asegurando que no podía entender cómo un equipo a priori inferior había podido derrotar a su selección: "A Argentina le pasaron por encima y lo peor es que le superó un equipo que no está considerado como uno de los mejores del mundo. Quien está catalogado así es Argentina. A lo mejor nos engañan. Espero que todo cambie cuando Menotti entre y organice un poco".

