Alonso, contundente: explica las opciones de volver a la Fórmula 1

"Mi tiempo en la Fórmula 1 ha terminado". Así de claro habló Fernando Alonso para la prensa internacional en la previa del Gran Premio de Rusia. El piloto español fue muy contundente en Sochi al ser cuestionado por su futuro, pues cabe recordar que esta será, salvo sorpresa mayúscula, su última temporada en la Fórmula 1.

"Quiero ser el mejor piloto del mundo. En F1 ya he conseguido más de lo que pude soñar. Batí a Schumacher aquí. Hay otras categorías que me ofrecen más desafíos ahora. Otras maneras de entender las carreras. La F1 es más pequeña en otros sitios", explicó el asturiano, que quiere encontrar nuevos retos, siendo su primera prueba la IndyCar. Eso sí, Alonso no terminó de cerrar la puerta, pues "ahora pienso que es un adiós, pero la vida cambia muy rápido. Me ha enseñado en el pasado que puede cambiar en un par de años o meses".

Respecto a la carrera, que se disputará este domingo 30 de septiembre a las 13:10 horas, el piloto de McLaren dijo que "tenemos que intentar confirmar nuestros progresos y comprobar que van bien las nuevas piezas que hemos estrenado. En Monza estuvimos experimentando distintas configuraciones aerodinámicas que funcionaron y aquí lo volveremos a hacer en lo libres a ver si nos va bien".

Vandoorne será el compañero de Alonso en la IndyCar

Según ha confesado Zak Brown, el belga empieza a coger fuerza para formar parte del programa de McLaren en la IndyCar. La escudería británica ha apostado por mantener a Fernando Alonso en sus filas y quiere acompañarle en su sueño de conquistar la triple corona ganando las 500 Millas de Indianápolis.

Para ello, está poniendo en marcha un programa interno para poner sobre la pista un McLaren en el campeonato IndyCar. Los de Woking no están solos y cuentan con Michael Andretti y su infraestructura consolidada en la competición para salir en las mejores condiciones posibles.