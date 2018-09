"¿Vettel? No está al nivel de Alonso, Hamilton o Kubica"

El piloto de Mercedes, que actualmente está acumulando muchas victorias en la Blackpain Series, no parece guardar muy buen recuerdo del que fuera su compañero.

"Vettel nunca ha estado al nivel de Hamilton, Alonso o incluso de Kubica. Y estoy convencido de que cuando Charles llegue a Ferrari, podrá vencerlo de inmediato. Creo que si Ferrari no gana el campeonato este año, será responsabilidad de Sebastian", ha dicho Raffaele Marcielo haciendo alusión al fichaje de Leclerc por la escudería italiana.

El piloto de Mercedes también tiene una explicación a por qué Vettel ganó el campeonato del mundo cuando Fernando Alonso estaba en Ferrari: "En los años de los títulos de Red Bull tenía a Mark Webber detrás de él, no a un campeón, y su coche era mucho mejor que el de todos los demás".

Su salida de Red Bull y la comparación con Raikkonen

Raffaele Marcielo también ha hablado sobre la salida de Red Bull del piloto alemán: "Se vio en la pista. Dirán que el coche de ese año se ajustaba mejor a las características de Ricciardo que a las de Sebastian. Podemos decir lo que queramos, pero un campeón siempre debe saber cómo adaptarse y no tiene que sufrir la presión como le está sucediendo a Vettel".

Por último, comparó al piloto de Ferrari con su compañero de equipo, Raikkonen: "La comparación con el finlandés no es muy fiable. Cuando hice el test de Abu Dhabi en 2014, fui siete décimas más rápido que Kimi, pero eso no significa que yo sea más fuerte que él. Simplemente tenía ganas de ir al límite, Kimi quizás hace unos años que perdió un poco de motivación. Se puede hacer una buena comparación de Vettel con Fernando. Es verdad que Vettel también vence a Kimi, pero no siempre".