Romain Grosjean, sobre Fernando Alonso: "Tiene más de 40 años, pero pilota como si tuviera todavía 22"

La temporada de Fórmula 1 sigue contando las semanas para que el 'Gran Circo' se ponga a rodar de nuevo. Cada vez queda menos para que arranque el nuevo curso y, sobre todo, para que lleguen los primeros entrenamientos de la pretemporada, momento en el que se podrán empezar a ordenar las piezas de la nueva parrilla.

Uno de los mayores atractivos es ver dónde se situará el nuevo proyecto de Fernando Alonso y de Aston Martin. Pocos confían en que la escudería británica sea capaz de dar el salto que ellos sí esperan. No obstante, con el asturiano a los mandos de un monoplaza y como desarrollador de un proyecto, todo es posible.

Por ello, tanto el bicampeón como la marca de Silverstone no paran de recoger elogios en las últimas semanas. Tiempo habrá de que lleguen las críticas si no se cumplen las expectativas. El último en ensalzar la figura de la estrella española ha sido Romain Grosjean. El piloto francés conoce muy bien al ex de Alpine ya que compartieron garaje en los años más difíciles de Renault.

Para Romain, gran aficionado a la figura de Alonso y a su pilotaje, lo más importante que tiene este es que sigue pensando 24 horas al día en Fórmula 1 y que eso provoca que, aunque supere ya los 40 años, siga pareciendo un recién llegado en cuanto a ilusión. Así lo ha manifestado en un vídeo que subido a su canal de YouTube.

Grosjean, en Indianápolis Instagram

Grosjean se rinde a Alonso

"Ya sabéis que me gusta mucho Fernando Alonso. Admiro su actitud, su dedicación en la pista, su implicación... tiene más de 40 años, pero pilota como si tuviera 22. En cada carrera, en cada sesión, en cada práctica... da el máximo, siempre mejora".

El piloto galo tiene muchas ganas de ver cuánto puede sacar del nuevo AMR23: "Estoy deseando ver cómo le va en esta etapa con Aston Martin. Puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Hemos visto a Alonso cambiar de equipo varias veces a lo largo de su carrera, no siempre a los mejores. Espero que pueda tener un buen coche y nos brinde alguna de las actuaciones de las que él es capaz".

El actual integrante del equipo Andretti en la IndyCar y que correrá en 2024 Las 24 Horas de Le Mans con Lamborghini sigue muy de cerca la actualidad de la Fórmula 1 y destaca dos grandes momentos que ha tenido el asturiano este año: "Recordad Canadá en clasificación, segundo en parrilla. Fue muy, muy fuerte en mojado. Recuerdo también Austin, donde voló en un incidente con su futuro compañero de equipo, Lance Stroll. El coche aterrizó, siguió y logró puntos".

Por último, Grosjean ha hablado también sobre el antiguo equipo del español, Alpine, que este curso afronta un año complicado ya que hay mucha tensión en su nueva pareja, Esteban Ocon y Pierre Gasly: "Puede ir mal si pelean sucio por ser el mejor francés en un equipo francés. No fueron los mejores amigos, pero han madurado, han ganado carreras y si trabajan juntos pueden crear una bonita historia de éxito... es lo que deseo que suceda como francés".

