Pedro Martínez de la Rosa: "Fernando Alonso es un piloto diferente por la actitud que tiene siempre"

La Fórmula 1 tendrá el próximo año tres españoles de renombre. Dos estarán en la parrilla, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y el otro estará en el box del piloto asturiano. Se trata de Pedro Martínez de la Rosa. El excorredor será embajador de Aston Martin y estará durante todo el curso cerca del bicampeón del mundo para apoyarle en este su primer año en la marca de Silverstone.

Si alguien conoce bien a Fernando ese es Pedro, ya que juntos han vivido los casi 20 años que lleva el expiloto de Alpine en la Fórmula 1. De la Rosa, bien desde dentro de la parrilla o bien desde los medios de comunicación, ha estado siguiendo la evolución del 'Gran Circo' a medida que Alonso se iba haciendo uno de los mejores de la historia.

Ahora, Pedro ha concedido una entrevista en The Race donde ha hablado sobre la adaptación que está teniendo un Alonso del que admira su dedicación y su amor por el motor a pesar de llevar tantos años en la élite: "Seguro que yo en algún momento ya habría dado por terminado el día si hubiera estado en el coche con tanta regularidad como él lo ha hecho".

[La ilusión por ver triunfar a Fernando Alonso en la F1 sigue intacta: "Aún puede ganar carreras"]

De la Rosa compara su carrera, desde el punto de vista de las veces que ha alternado entradas y salidas a la Fórmula 1, con la estabilidad en la élite que ha tenido siempre Fernando: "Mi carrera fue un poco especial, porque he estado fuera y dentro, fuera y dentro, y cada vez que estás fuera quieres volver". Eso sí, Alonso, como él, también se tomó un respiro hace unas temporadas antes de volver a Renault: "Además, un descanso te da más oxígeno y energía para volver. En su caso es diferente. Pero Fernando no es normal, es un tipo motivado".

Pedro Martínez de la Rosa EFE

Admiración total por Alonso

El piloto español desvela la buena relación que tiene con el asturiano ya que su feeling va más allá del paddock: "Cuando no está en un coche de carreras un fin de semana, me llama y quiere organizar una carrera de 24 horas. Y yo le digo: 'hombre, acabas de terminar la temporada, todos quieren irse de vacaciones', pero él quiere volver a competir en diciembre. Ese es Fernando. Lo bonito de él es que es diferente y no que no parece haberse hartado del automovilismo".

[Mercedes quiere romper el mercado de la Fórmula 1 con Hamilton: oferta de renovación de 140 millones]

Pedro se maravilla ya de las pocas horas que ha podido compartir con Alonso trabajando en el AMR23 incluso haciendo las pruebas su nuevo asiento: "Lo que realmente me sorprende de él es que estaba ajustando el asiento con exactamente la misma sonrisa, la misma actitud y la misma motivación que la primera vez que trabajé con él hace 15 años. El mismo enfoque, preparación, motivación, actitud, expectativas... Es un piloto nato".

Para el exintegrante de la factoría de McLaren, lo mejor que tiene Alonso, además de su talento, es que nunca pierde la motivación y la actitud: "Que su motivación sea la misma que hace 15 años es lo que más me impresiona de Fernando, porque podemos discutir sobre velocidad, pero no de motivación. La actitud es el mayor diferenciador en cualquier deportista, especialmente a esa edad".

Sigue los temas que te interesan