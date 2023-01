Peterhansel y su accidente en el Rally Dakar: "Perdí la consciencia y mi pie se quedó sobre el acelerador"

El Rally Dakar continúa y no lo hace con buenas noticias para Audi. La séptima etapa estaba marcada a fuego por dos pilotos: Carlos Sainz y Mattias Ekström. Ambos tenían entre ceja y ceja una jornada en la que soñaban con el triunfo. Sin embargo, el drama del equipo alemán parece no tener fin y han vuelto a cerrar un día para olvidar.

Ekström sufría una grave avería en la suspensión que le obligaba a parar durante muchos minutos justo cuando peleaba por la etapa. Por detrás, Carlos Sainz también iba con opciones, pero tuvo que parar junto a su compañero para echarle una mano con el estropicio mecánico. El resultado fue una nueva pérdida de tiempo insalvable y que ninguno de los dos pudiera cumplir su objetivo. Al final, Al-Rajhi, otro de los que tuvo problemas en la sexta etapa y que se despidió de su lucha por la general, se llevó el triunfo.

A pesar del desastre vivido en la séptima jornada de la carrera, en el entorno del equipo alemán sigue resonando con fuerza lo sucedido en el día anterior. Carlos Sainz dijo adiós a sus opciones en el Dakar al sufrir un brutal accidente en el mismo punto en el que Stéphane Peterhansel se había golpeado unos segundos antes. Los dos se aproximaron a toda velocidad a una duna cortada y volaron sin poder remediarlo.

El resultado fue un destrozo del 'E2' de Sainz que le provocó estar más de 11 horas en el desierto para terminar recibiendo una sanción de otras 28 y que Peterhansel tuviera que abandonar al sufrir daños su copiloto Edouard Boulanger. El ayudante de 'Monsieur Dakar' fue trasladado en helicóptero con una fractura de vértebra.

Carlos Sainz, durante la quinta etapa del Rally Dakar 2023 Reuters

El drama de Peterhansel

Ahora, el ganador de 14 ediciones del rally-raid más importante del planeta, y que tendrá que esperar como mínimo hasta 2024 para sumar el 15º, ha analizado así cómo fue el drama vivido: "Teníamos que atacar para reducir la distancia con Nasser y ese día estábamos motivados para hacerlo. Adelanté a Carlos y cuando esto pasa es muy bueno porque él es muy rápido. Llegamos a la neutralización primero y segundo y fue poco después de este punto, 7 u 8 kilómetros después, cuando sucedió el accidente".

El golpe fue brutal: "Perdí la consciencia tras el impacto. Mi pie estaba en el acelerador y se quedó apretado a tope. Edouard tiró del freno de mano, cortó el motor e hicimos un giro de 360º. Cuando volví en mí, varios minutos después, no recordaba lo que había pasado desde cinco minutos antes del accidente. Solo un poco después empecé a notar el dolor en la espalda y a darme cuenta de que habíamos tenido un accidente".

Quien se llevó la peor parte del accidente fue su copiloto, trasladado de inmediato a un centro médico para evaluar los daños al quejarse de fuertes dolores de espalda: "Le pregunté a Edouard si sentía manos y piernas y me dijo que sí. El helicóptero llegó enseguida y me di cuenta de que Carlos estaba 50 metros después del escalón con la suspensión destrozada. Estaba muy confundido porque no sabía lo que había pasado".

"El dolor de espalda de Edouard era muy intenso. Se lo llevaron rápido al hospital y se quedaron conmigo media hora más hasta tener un segundo helicóptero". A pesar la polémica que ha generado el accidente, Peterhansel ha asegurado que no fue culpa de la organización por no avisar lo suficiente de la peligrosidad de la zona, una que algunos pilotos han señalado como fuera de pista.

Stéphane Peterhansel intenta ayudar a Carlos Sainz en el Rally Dakar ASO / E.Vargiolu / DPPI

"Acepto las reglas del juego, el Dakar es complicado y cuando luchas por la victoria necesitas tomar riesgos... Y este no ha sido nuestro año. Tenemos la capacidad suficiente para ver un obstáculo y si no lo haces es que cometiste un error. No es un error de la organización, es un error del piloto".

Por último, Stéphane asegura que, aunque va superando el susto, se siente mal por haber provocado una lesión a su compañero de batalla: "Es una fractura estable, sin complicaciones pero que requiere de intervención, por lo que mañana viajará a Múnich para operarse. Es una intervención sencilla y Edouard es joven así que se recuperará pronto".

"No es fácil de aceptar porque te sientes responsable de su dolor, pero es algo que se puede arreglar. Hace tiempo viví algo mucho más duro, que fue perder a un amigo de las motos en un accidente delante de mí. Lo de ayer no fue bonito, pero lo olvidaremos en unos meses".

