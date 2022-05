Fernando Alonso compite lesionado desde Australia: "Mis huesos, ligamentos y tendones son un desastre"

Fernando Alonso afirmó tras la conclusión del Gran Premio de Monaco de Fórmula 1 que la carrera había sido buena, aunque muy larga. Y no es para menos después de la suspensión que se produjo al inicio de la misma por culpa de las lluvias torrenciales que cayeron sobre el Principado. El accidente de Mick Schumacher que provocó una bandera roja y un nuevo parón no ayudó tampoco.

Como a Fernando, a todos se les hizo excesivamente larga una prueba que terminó por límite de tiempo y no por número de vueltas, algo muy poco frecuente en la Fórmula 1. Sin embargo, al asturiano se le hizo seguramente más larga que a ninguno ya que padece una serie de problemas en uno de sus brazos que han lastrado de manera importante su rendimiento en las últimas semanas.

Una situación que ha mantenido con cierto secretismo el piloto asturiano para que no hubiera demasiados comentarios alrededor de su figura. Todo comenzó en el Gran Premio de Australia en el trazado de Albert Park. Allí, el asturiano sufrió un importante accidente tras un problema mecánico de su Alpine cuando estaba peleando por el Top5 de la clasificación. El español no pudo reconducir el rumbo de su A522 y se fue contra el muro. Un violento accidente que le dejó muy dolorido y con unas secuelas que no ha conseguido superar todavía.

El Alpine de Fernando Alonso durante el Gran Premio de España de F1 2022 AFP7 / Europa Press

"Mis huesos, ligamentos y tendones, todo es un desastre ahora mismo. Pero necesito dos o tres meses para estar mejor. No hay cirugía, no hay nada que puedas hacer. Sólo descansar. Y desafortunadamente, cada dos semanas tengo que pilotar. Intento reposar en casa, pero llevará algunos meses". Así lo ha confesado el asturiano en declaraciones recogidas por el medio especializado The Race.

Meses de recuperación

El drama del corredor español es que no puede pasar por quirófano para poder solucionar sus problemas en el brazo y solo le queda descansar. Sin embargo, su vida de piloto no le permite hacer ese reposo que tanto necesita para poder volver a estar a pleno rendimiento. Aún así, el doble campeón del mundo no se ha bajado del Alpine desde que sufrió aquel grave accidente a principios de abril y ya ha participado tanto en Imola como Miami, Barcelona y Mónaco.

Cuatro carreras en las que no ha podido estar al 100%. En el Principado ha sumado su mejor resultado de la temporada con ese séptimo puesto que definió como "buenos puntos en una carrera larga". Sin embargo, esto no es suficiente para cumplir con el objetivo de entrar en el Top4 de la clasificación.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Monaco Reuters

Alonso está corriendo con mucho dolor y molestias que no le permiten pilotar al máximo desde entonces. No obstante, reconoce que solo le queda apretar los dientes y esperar unos meses hasta que pueda volver a estar recuperado teniendo en cuenta el poco descanso que puede recibir entre carrera y carrera.

La posibilidad de que Fernando se bajara de su monoplaza por esta lesión y que dejara su asiento a Oscar Piastri ha sido descartada por el propio corredor español, quien asegura que necesita seguir sumando resultados: "Voy a seguir corriendo. Necesitamos sumar puntos". Alpine se sitúa ahora mismo sexto en la tabla de constructores con 40 puntos, a solo uno de Alfa Romeo y algo más lejos, a 19, de McLaren, quien marca la frontera de la clase media hasta la aparición de Mercedes. En otra liga se sitúan ya Red Bull y Ferrari.

