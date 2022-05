Carlos Sainz: "Quedarme detrás de un doblado tras la salida de boxes me ha costado la victoria"

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 ha sido un auténtico caos. La lluvia, las decisiones de dirección de carrera y el accidente de Mick Schumacher han provocado numerosas interrupciones, salidas a pista y vueltas a los boxes que han llevado la locura hasta la pista. Tanto es así que han provocado que Ferrari la terminara tomando las peores decisiones posibles.

Charles Leclerc, cuando tenía la victoria en su mano, tuvo un paso por el garaje que terminó echando por tierra todas sus opciones. Eso propició que 'Checo' Pérez se terminara llevando la victoria ya que Carlos Sainz se vio entorpecido por un doblado que le impidió salir a pista en la primera posición. El madrileño lo sabía y por eso terminó contento, pero sabiendo que se le había escapado el primer gran éxito de su carrera.

Así lo manifestaba Carlos Sainz en las entrevista postcarrera. "Ha sido una locura. Siento que lo dimos todo. Hemos sido pacientes con los neumáticos de lluvia, pero me ha costado la victoria quedarme detrás de un coche doblado a la salida de boxes. A veces, este deporte es así".

Carlos fue el primero que se dio cuenta que la opción ganadora era poner los neumáticos de seco y así se lo hizo saber a su equipo, aunque 'Checo' Pérez estuvo más listo en la batalla: "Me estaba dando cuenta de que había que ir directos a los de seco. Nunca es fácil la primera vuelta con los neumáticos duros. Me ha costado un par de segundos quedarme detrás del doblado. No me voy a quejar mucho porque 'Checo' tuvo mala suerte en Jeddah".

Carlos lamenta la mala suerte

El piloto español del equipo Ferrari analizó también su actuación en los micrófonos de DAZN. El corredor madrileño analizó así la estrategia por la que optaron, primero quedándose con el neumático de lluvia extrema y después cambiando a las gomas de seco. Sin embargo, ahí apareció ese doblado que arruinó sus aspiraciones de victoria: "Arriesgar a quedarnos con el extremo ha funcionado muy bien, me ha dado opción de luchar por la victoria. Luego hemos tenido un problema con un doblado, pero es lo que hay. Son cosas que puedes hacer. Sabiendo que iba a acertar con la estrategia, que iba a liderar la carrera, segundo sabe a poco".

Carlos sabe que han trabajado muy duro durante todo el fin de semana y aunque el segundo puesto es un gran resultado, no poder ganar su primera carrera en un lugar tan emblemático como es Mónaco le duele y es una espina que se le queda clavada:"Si te estorban como te han estorbado, pierdes ese segundo o dos segundos. Lo hemos hecho todo perfecto menos ese detalle que nos ha faltado".

Sainz admite también que sufrió degradación en sus neumáticos como le pasó a 'Checo' Pérez y aunque lo intentó, no logró encontrar el hueco para adelantar al mexicano: "Yo también he tenido graining en las traseras. En el túnel me era muy difícil adelantar. Estuve cerca un par de veces. Si 'Checo' hubiera frenado tarde, me lo hubiera llevado puesto".

