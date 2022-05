Fernando Alonso: "Ha sido una carrera muy larga, pero hemos conseguido sumar buenos puntos"

Fernando Alonso ha tenido un fin de semana muy completo en el Gran Premio de Mónaco. No ha podido sacar el mejor resultado posible, pero sí ha firmado su mejor posición de la temporada. Un séptimo puesto que le sirve para sumar seis puntos a su zurrón, el cual está realmente necesitado de sumar unidades.

El asturiano ha estado rondando el Top5 durante todo el fin de semana, siempre por delante de su compañero de equipo, Esteban Ocon. Pero en la recta final de la Q3 fue superado por Lando Norris y por George Russell, dos rivales que le hicieron partir dos posiciones por detrás de lo esperado.

En carrera, el papel de Alonso fue testimonial ya que partió desde esa séptima plaza y la mantuvo hasta el final. Las lógicas dificultades para encontrar adelantamientos le hicieron no sufrir demasiado a pesar de tener mucha degradación en sus neumáticos. Solo tuvo una batalla con Hamilton que el español aguantó sin problemas, tapando todos los espacios del reducido circuito del Principado.

Sin embargo, Fernando valoró haber terminado sin incidentes en una carrera que se paralizó varias veces por la lluvia y por el accidente de Mick Schumacher. Alpine y él mismo necesitan puntos y buenos resultados en mitad del jaleo relacionado con su futuro. El Gran Premio de Mónaco ha traído su mejor puesto y eso lo valora con perspectiva.

"Ha sido una carrera larga, la gente estará aburrida. Al principio no era posible salir por el agarre y la visibilidad, era muy fácil cometer un error. Sumamos buenos puntos con el séptimo puesto, igual podríamos haber sido sextos, entramos una vuelta más tarde a poner los neumáticos de seco".

Alonso cree que se tomaron buenas decisiones al inicio de la prueba ya que no era posible arrancar la carrera con las condiciones tan adversas que había en la pista tras la enorme cantidad de agua caída. Sin embargo, hubo fallos de comunicación y se perdió demasiado tiempo en tomar decisiones que eran obvias para la gran mayoría.

La batalla con Hamilton

Dentro de la pista, Fernando bastante tuvo con preocuparse por la degradación de sus neumáticos. El corredor asturiano, al igual que otros como 'Checo' Pérez, sufrió con las gomas en la recta final de la carrera para conservar su posición ante la persecución de Lewis Hamilton. El británico pisó los talones del piloto de Alpine durante una buena cantidad de vueltas hasta que dio por imposible cogerle y decidió dejar hueco para no quemar sus neumáticos tan rápido y poder refrigerar así su monoplaza. También la sanción que le cayó a Esteban Ocon fue una buena noticia para Alonso.

"He gestionado mucho los neumáticos, pero luego cuando me dijeron que Ocon tenía penalización empecé a abrir hueco, pero Hamilton o no tenía ya neumáticos o no quería ir más rápido. Es lo que hay". Finalmente, Alonso se marcha de Mónaco satisfecho con el trabajo y con haber sumado un pequeño puñado de puntos que le sirven para mejorar su situación en la tabla de pilotos. No obstante, tiene claro que podrían haber dado un poquito más para ser los líderes de la clase media.

