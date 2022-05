Andy Goram, leyenda del fútbol escocés, anuncia que tiene cáncer y que le quedan seis meses de vida

Noticia muy triste en el fútbol escocés. Andy Goram, quien fuera gran leyenda de uno de los clubes más míticos de Europa como es el Glasgow Rangers, ha anunciado que sufre una grave enfermedad. Se trata de un cáncer en el esófago que por desgracia no tiene cura y que además ha provocado que los médicos le den una esperanza muy corta de vida.

El que fuera gran leyenda de las porterías en Escocia ha querido anunciar su fatal desenlace con la mayor entereza posible, comunicando que el equipo médico que le atiende le ha dado una esperanza de vida de alrededor de unos seis meses. Una situación difícil de afrontar para Andy, quien en su día se convirtió en gran ídolo en su país.

El portero nacido en Bury, de 58 años, ha confesado también que se ha negado a someterse a un proceso de quimioterapia porque los médicos le habían dicho que solo podría alargar su vida en 12 semanas más. Sin embargo, el cáncer es terminal y por lo tanto, ha preferido afrontar la enfermedad como venga sin más rodeos.

Andy Goram permaneció en la selección nacional desde el año 1985 hasta 1998 y defendió la portería de su país en 43 ocasiones. Hace unas semanas acudió al Hospital Monklands por lo que creía que sería una indigestión y finalmente se terminó llevando la que sería, con gran diferencia, la peor noticia de su vida.

Andy Goram celebrando uno de los grandes éxito de su carrera

"Pensé que tenía una indigestión severa. Era como si mi garganta estuviera bloqueada. Después de unas semanas empeoró. Todo lo que comía o bebía no llegaba a la mitad de mi estómago y lo vomitaba. No pude hablar cara a cara con mi médico de cabecera durante dos semanas. Estaba en una agonía total. Adelgacé 25 kilos en cuatro semanas".

Así ha confesado el propio Andy como está siendo su calvario en declaraciones recogidas por el medio Daily Record: "El cirujano me explicó dónde tenía el cáncer y que era inoperable. Si no me someto a la quimioterapia, tengo un promedio de seis meses de vida". El equipo médico que está haciendo su seguimiento le ha diagnosticado un cáncer de esófago de grado cuatro, por lo que la enfermedad no tiene solución alguna.

El rechazo de la 'quimio'

A su vez, le ofrecieron seguir un tratamiento con quimioterapia para intentar alargar su vida lo máximo posible dentro de su situación crítica. Sin embargo, el exportero lo ha rechazado y así explica su decisión: "¿Tomar quimioterapia y estar agonizando tres meses más con una calidad de vida cero? No, gracias. La quimioterapia está fuera del menú. Ahora la prioridad es obtener la mezcla correcta de los analgésicos junto con la morfina".

Goram tiene un mal pronóstico por delante, pero cuenta que de momento se encuentra relativamente bien para poder hacer su día a día: "Mi dolor es manejable. Todavía puedo ir a ver amigos y clubes de aficionados y seguir siendo yo mismo. Estaré aquí todo el tiempo que pueda. Lucharé como nunca he luchado antes. La única diferencia es la bomba de relojería que está en marcha".

Andy está considerado como una auténtica leyenda del fútbol escocés y en especial del Glasgow Rangers, con quien disputó un total de 184 partidos. Con ellos levantó cuatro Ligas y tres Copas. También pasó por las filas del Manchester United, club que ha escrito un mensaje a través de sus medios oficiales en su honor: "Andy, todos en el United están pensando en ti y enviándote fuerzas en este momento difícil".

