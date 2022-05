Jose Mourinho, 'speciale per sempre': rey de las copas europeas y "romanista al 100%"

"Soy portista, interista, del Chelsea, del Madrid. Pero con todo el respeto para los clubes en los que trabajé, hoy soy romanista al 100%. Esta gente es increíble". Un Jose Mourinho muy emocionado analizaba así en Sky Sport la victoria de su Roma en la final de la Conference League. 12 años después, un club italiano gana algo en Europa.

El último entrenador que levantó un título continental con un equipo italiano fue el propio Mourinho. Fue en 2010, cuando conquistó su segunda (y última) Champions League. El Inter de Milan ganó 2-0 al Bayern Múnich y rompió una racha de 45 años sin ganar el máximo trofeo europeo.

La Roma hacía 14 años que no ganaba un título. Un gol de Zaniolo en la final contra el Feyernood puso fin a la sequía. En Tirana (Albania), Mourinho corría por el césped como en sus grandes noches. En su celebración, además de su explosiva emoción, destacaba algo: con su mano indicaba un cinco.

Cinco son los títulos europeos que ha ganado Mou y así se lo recordó al mundo, el que hace tiempo dejó de tenerle en cuenta entre los grandes entrenadores. Con el Oporto se llevó la Copa de la UEFA (2003) y la Champions (2004), con el Inter otra 'Orejona' (2010), con el Manchester United la Europa League (2017) y ahora con la Roma la Conference, en la primera edición de la historia de la competición.

Mourinho es el primero en ganar los tres grandes trofeos de la UEFA. Para él, sin embargo, era "como la primera vez": "Se hablaba estos días de la experiencia en finales pero... no cambia nada. Una final es una final, no cambia nada. Han sido días difíciles con mi cuerpo técnico, tomando decisiones, trabajando sobre el rival, con el trabajo táctico reducido porque los entrenamientos eran a puerta abierta", dijo en DAZN.

Sabe cuál ha sido la clave de este éxito: "Llegamos aquí como la familia que somos, familia que ha conseguido, también hoy, sobreponerse y sobrevivir a las dificultades".

Roma, una gran historia de amor

Casi soltando unas lágrimas, Mourinho confirmó que sigue en la Roma: "Me quedo seguro, no puedo dejar un club honesto, con un presidente que no es un presidente, es un compañero, con gente en Trigoria (ciudad deportiva) fantástica, con los jugadores y con la afición, con los que estaré unido de por vida. Soy yo el que les agradece a ellos".

En Roma, donde miles de aficionados festejaron como locos el título desde el Olímpico, también celebraron el mensaje de Mou. Para la ciudad, para el lado gialloroso al menos, es un icono desde que llegó hace un año al club.

La conexión de Mourinho con el fútbol italiano es especial y ahora espera que este título sea seguido por otros más. La Roma, como campeón de la Conference, tendrá su oportunidad el curso que viene en la Europa League: "No vencer por doce años es mucho para el fútbol italiano. Pero vamos, que venga la próxima el próximo año para nosotros en Europa League, para otro en Champions o para el Fiorentina en Conference".

La crisis del Calcio es evidente. Milan (recién coronado campeón de la Serie A), Inter de Milán y Juventus no son lo que fueron en otros tiempos. El triunfo de la Azzurra en la última Eurocopa ha sido un oasis, confirmado al quedarse fuera Italia del próximo Mundial de Qatar. Pero Mou siempre está ahí para dar una alegría a los suyos, por algo fue, es y será 'The Special One'. Speciale per sempre.

