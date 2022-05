Mourinho: "El Real Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el más grande del mundo"

José Mourinho, en un partido de la AS Roma de la temporada 2021/2022 Alfredo Falcone / LaPresse via ZUM / DPA

La AS Roma de José Mourinho disputará la final de la Conference League. La primera final, además, de esta nueva competición europea de fútbol. Después de ganar al Leicester (por un global de 2-1), el entrenador portugués se acordó del Real Madrid. El equipo blanco también jugará final continental. En su caso, la Champions League.

No olvida su pasado en el Santiago Bernabéu. Y eso lo ha demostrado con su declaración después del pase a la final de la Conference League para los giallorossi. "Hablé con Ancelotti. El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. Soy muy amigo de Carlo, sé que está contento por su Roma y por su compañero José. Vamos a ver si estos dos jóvenes entrenadores van a ganar sus finales...", ha afirmado 'Mou'.

Después ha pasado a hablar de su propia final: "Hay diversos niveles de expectativa, responsabilidad y esperanzas. La historia de la Roma es una historia de sufrimiento. No gana mucho, y su número de finales no es acorde con la dimensión social de la entidad. Para nosotros es como una final de Champions, y lo mismo será para el Feyenoord".

José Mourinho, en el banquillo de la AS Roma AFP7 / Europa Press

The Special One ha destacado el buen ambiente que reina en el vestuario: "Somos una familia, aquí. No ha sido una temporada excepcional, pero estamos trabajando bien. Los catorce partidos jugando los jueves en esta competición nos sacaron puntos. El Leicester es un equipo fuerte, pero no le dio mucho trabajo a Rui Patricio. Lo hicimos bien".

Emocionado

Aunque es todo un veterano y ha ganado muchos títulos por toda Europa, no ha ocultado su emoción: "Me he conmovido. Lograr una final con un equipo que no llega a estas citas con facilidad, en un estadio que nos apoya siempre, es especial. Estoy en un momento de mi carrera en el que siento que esto no lo hago por mí, lo hago por mis jugadores, por los hinchas, por los dueños del club que llegaron al fútbol hace poco".

