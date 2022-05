Toni Nadal y la polémica con los horarios de Roland Garros: "Es una pena para Rafa, quien paga manda"

Rafa Nadal se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en la presente edición de Roland Garros. Y no ha sido solo por sus victorias. Su último encuentro ante el joven talento Felix Auger-Aliassime ha dejado una estela de polémicas y dudas alrededor del jugador balear que están siendo muy difíciles de gestionar.

La mayoría de ellas tienen que ver con los horarios. Nadal prefiere jugar en el turno de día, encuentros que suelen ser hacia la hora de comer o a primera hora de la tarde, entre las 14:30 y las 16:00 horas. Esto es así porque las condiciones climatológicas son las óptimas para su juego. El balear se maneja bien con el calor y además las pelotas que despide su raqueta tienen más bote, están más vivas y pueden coger más altura. Esto es fundamental para la estrategia de un Nadal que con este sistema ha levantado 13 títulos en Roland Garros, más que nadie.

En el Mutua Madrid Open, Rafa ya dejó claro que él prefería jugar siempre en ese turno en detrimento de la noche. En París ha sido igual, pero muchos tenistas se han quejado de que algunos como Rafa siempre elijan su horario y de que otros como Alcaraz siempre jueguen de noche, el turno más mediático. Sin embargo, para el duelo contra Novak Djokovic de cuartos de final, se producirá un nuevo cambio. Alcaraz jugará de mañana y Rafa y 'Nole' lo harán de noche. Algo que perjudica al español y beneficia al serbio.

Nadal, durante los octavos de final ante Roland Garros. Dylan Martinez REUTERS

No obstante, el rédito económico de este partido será mayor en función de los derechos de televisión que tiene el turno de noche. Así lo valoraba Toni Nadal, tío y exentrenador del manacorí, en lo micrófonos de Onda Cero: "Las televisiones y plataformas querían este partido de noche y es lo que hay. No hay que pensar más en ello, jugar y a ver si tiene suerte".

"Quien paga manda y querían este partido de noche. Una lástima para Rafa". Toni reconoce lo que Nadal ha transmitido tantas veces y que no es un capricho por comodidad, sino simplemente por su juego: "Cambia el jugar de día o de noche. El golpe de Rafa es peor y el de Djokovic más seguro".

"De día hace calor y el bote de la bola es vivo y para Djokovic es más difícil controlar la pelota. Jugar de día es lo que se parece más a una final. Es más lógico que se jugara de día, pero confío en que este no sea el último Roland Garros de Rafa Nadal".

La retirada de Nadal

Toni habló también sobre el otro punto de actualidad alrededor de Nadal, el fantasma de su retirada. Rafa dejó caer que el duelo contra Djokovic podría su última aparición en Roland Garros en su carrera en caso de perder: "Uno cuando está en estos torneos va a hasta el límite y Rafa lo va a hacer otra vez. Cada año es más difícil, pero creo que hay tiempo para recuperarse".

Rfa Nadal, cabizbajo en Roland Garros Reuters

"Cuando tienes más dolor del que toca te cansa. Rafael compite porque cree que tiene opciones de victoria, pero con el dolor las opciones se reducen y no puedes hacer todos los años un esfuerzo de este calibre. En el deporte se debería intentar que la salud de los deportistas no salga muy perjudicada cuando termine su carrera. Se va muy al límite, cada ve más rápido, cada vez más fuerte y al cuerpo le cuesta resistirlo. Deberían poner un límite a esto. El precio que se paga es muy caro".

Los problemas que Nadal tiene en su pie le están lastrando en los últimos meses más de lo que se esperaba y todo hace indicar que el adiós del mejor tenista de la historia podría estar más cerca que nunca. Aunque Toni sigue confiando en que su sobrino pueda alargar más su carrera: "Espero que no sea el último Roland Garros de Rafa Nadal, pero no lo sé. No lo he hablado más de la cuenta con él. Espero que mitigue sus problemas y siga jugando cierto tiempo más".

[Más información: Así llega Nadal al reto de Djokovic en Roland Garros según Carlos Moyà: "En tierra siempre es favorito"]

Sigue los temas que te interesan