Ocon amenaza con una crisis en Alpine: primera grieta con Fernando Alonso tras el GP de Sochi

Cuando todo parecía ir sobre ruedas en el equipo Alpine han empezado a aparecer los primeros problemas. De momento, son solo en una dirección, la de Esteban Ocon, que no está sabiendo llevar que Fernando Alonso le supere con frecuencia en la pista. El galo no se muestra igual de contento cuando gana carreras, como sucedió en Hungría, que cuando es el asturiano quien cuaja un buen fin de semana.

El colmo ha llegado tras la carrera de Sochi donde Fernando Alonso terminó en sexta posición después de realizar una carrera fantástica e incluso soñar con el podio. Solo la lluvia y el caos final con cambio de ruedas incluido evitaron que el español pudiera regresar al cajón para recibir su merecido premio.

Sin embargo, el buen nivel mostrado por el asturiano y que debería haber supuesto una alegría y un motivo de celebración dentro de la escudería francesa lo que ha dejado es un poso de rivalidad latente avivado por el propio Esteban Ocon y que podría generar un cierto malestar en el garaje de Alpine.

Fernando Alonso durante el GP de Rusia Reuters

Tras la carrera en el trazado ruso, el piloto francés dejó caer que había habido diferencias importantes entre su monoplaza y el de Fernando Alonso, los cuales al parecer no llevaban el mismo set up. De esta manera, explicaba él la diferencia de rendimiento entre los dos corredores.

"Ya sabes, los coches eran muy similares en términos de puesta a punto en las últimas tres o cuatro carreras, prácticamente idénticos. Pero en esta carrera ha habido una gran desviación, porque no dimos el mismo feedback, no tuvimos los mismos comentarios...".

Las dudas de Ocon

Ocon asegura que a pesar de que en los últimos Grandes Premios tanto Fernando como él han pilotado coches muy similares, en Rusia hubo una serie de cambios sustanciales que no fueron satisfactorios para sus intereses. Esteban salía en 9ª posición y terminó finalmente 14º tras una carrera muy complicada, siempre rodando a la cola del grupo que se estaba jugando los últimos puntos.

Lo cierto es que la diferencia que se pudo observar en carrera fue incluso mayor en la sesión de clasificación, ya que Fernando Alonso le metió más de un segundo y medio, concretamente 1.661. A pesar de sus palabras señalando claramente a su compañero de equipo, y que sin duda no habrán gustado al asturiano a pesar de que se las tome con cierta madurez, Ocon no encuentra explicación a lo sucedido porque su feeling con el Alpine fue bueno, similar a carreras anteriores.

Esteban Ocon pelea la posición con George Russell en Sochi EFE

"Me sentí bien al volante, como en Monza o en Zandvoort, así que no hay una razón en particular que explique el déficit". Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la que también ha confirmado que ya tienen un plan para estudiar esta pérdida y cambiar la tendencia de cara a la próxima carrera para recupera su sitio en el Top10 y estar más cerca de Fernando.

"Tenemos un par de ideas sobre lo que podría pasar y estamos estudiándolo para arreglarlo para la próxima o próximas carreras". Mientras Fernando Alonso calificó el fin de semana y la carrera de Sochi de la mejor de la temporada, llegó a adelantar incluso a los dos Red Bull en igualdad de condiciones, Ocon ha dejado el primer poso de una rivalidad negativa al verse tan por detrás del español que, poco a poco, le empieza a tener tomada la medida, a pesar de que trabaje para él y para el equipo cuando la situación lo requiere tal y como sucedió en Hungría.

[Más información: Catar cambia el fútbol por el motor: la F1 y MotoGP, los nuevos escaparates tras el Mundial]

Sigue los temas que te interesan